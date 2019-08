Massa le respondió a Macri: "No alcanza que grite como un loco para torcer la bronca"

Sergio Massa, candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, le respondió al presidente Mauricio Macri que "no alcanza que grite como un loco para torcer la bronca y la desesperanza de la gente", en referencia al efusivo discurso que dio el mandatario en el barrio porteño de Caballito.

"¡No se inunda más, carajo", fue la efusiva frase que repitió Macri y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales marcando el momento más fuerte de su discurso que llegó cuando rememoró que apenas asumió en la Ciudad de Buenos Aires, la Avenida Juan B. Justo se inundó y un grupo de periodistas le preguntó con insistencia cuándo se iba a solucionar ese recurrente problema.

Pero la respuesta de Massa no tardó en llegar: "Presidente, sus gritos no tapan los problemas que tiene la gente. No alcanza que grite como un loco para torcer la bronca, la desesperanza, que los millones de argentinos hoy sienten por el fracaso del Gobierno. Y esa realidad la torcemos entre todos el domingo", manifestó a cinco días de las PASO en un encuentro que encabezó con comerciantes, empresarios y trabajadores pymes del partido bonaerense de Moreno.

El tigrense, junto al precandidato a Intendente local Damián Contreras y referentes del Frente Renovador en Moreno, pidió que "este domingo vayamos a votar convencidos de que el 11 de diciembre empezamos a construir una nueva mayoría y una Argentina para todos. El domingo hay dos proyectos de país. Uno que promueve la timba financiera, y el de Alberto, que plantea una Argentina de trabajo y producción", señaló.

"Todos nos cuentan lo mismo, la bronca, por vivir en un contexto donde las tasas hacen imposible que tengan crédito. Andan haciendo cuentas para ver si llegan a cubrir el banco como si una PyME, además de su producción y su venta, se tiene que transformar todo el tiempo en experto en finanzas porque el gobierno eligió que ganen los bancos y pierdan las PyME", agregó.

Los gritos del Presidente no pueden tapar el dolor que el fracaso de estos cuatro años le generó a los argentinos.

#NuevaMayoría♥️🇦🇷 pic.twitter.com/ph3C1f50Rz — Sergio Massa (@SergioMassa) August 7, 2019

Respecto a la candidatura de Contreras, Massa dijó: "Es muy importante que Damián pueda trabajar junto a Alberto y Axel para que el Estado pueda invertir donde todavía está ausente. Para tener un proyecto de ciudad hay que armar un equipo y soñar en grande. Y estoy convencido que Damián lo puede hacer. Tenemos que animarnos a transformar la Argentina y convertirla en ese país que soñamos".

J.D. / D.S.