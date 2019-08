A cinco días de las PASO, el Frente de Todos pide suspender la transmisión del escrutinio provisorio

por Diamela Rodríguez

El Frente de Todos presentará este martes 6 de agosto un recurso de amparo ante la Justicia Electoral para que quede sin efecto la aplicación de la cuestionada digitalización del escrutinio provisorio a cargo de la empresa Smartmatic para el próximo domingo 11, cuando se realicen las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Así lo confirmó a PERFIL el precandidato a presidente Alberto Fernández: "Se va a presentar hoy. Hay además otros pedidos a la Justicia para que intervenga y evite consecuencias muy negativas".

"Todo es muy turbio en torno a SmartMatic", agregó el exjefe de Gabinete, que el pasado domingo 4 de agosto el exjefe expresó su temor a "que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio" para "meterle en la cabeza a la gente que ellos ganaron". La empresa fue cuestionada por sus antecedentes en Venezuela y por las vulnerabilidades del sistema que tiene previsto utilizar en la transmisión de los telegramas, que deja la puerta abierta a posibles hackeos, como reveló este lunes el Equipo de Investigación de PERFIL.

Jorge Landau cuestiona el escrutinio: "El Gobierno nos lleva a patadas al 11 de agosto"

Consenso Federal, el espacio que encabeza la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, se había sumado al pedido del PJ ante la Justicia Electoral para que "no se utilice el sistema de Smartmatic". Daniel Pires, apoderado del espacio, había advertido sobre la "manipulación" que podría ocurrir en el conteo de datos. "El escrutinio provisorio, con el correr de los años, se convirtió en una elección mediática: el que instala el primer número es la tapa del lunes, en un sistema electoral que se está queriendo polarizar. Tenemos que tener cuidado para que no ocurra y que los números sean los reales y no tendencias", dijo en diálogo con Radio El Destape. Por su parte Landau anticipó que el PJ prepara un centro de cómputos alternativo para evitar posibles manipulaciones en la difusión de los resultados de las PASO.

Tras las denuncias que pusieron en duda la seguridad del programa informático implementado por el Correo Argentino y la empresa Smartmatic, un grupo de expertos en informática elaboró este fin de semana una advertencia de seguridad sobre el escrutinio provisorio pautado para las PASO. El Equipo de Investigación de PERFIL accedió al informe elaborado por un grupo de expertos informáticos, y publicado por la Fundación Vía Libre, quienes aseguran que "los componentes del programa (que se utiliza para la conversión de formato de los telegramas transmitidos desde las escuelas), tienen al menos 46 vulnerabilidades y pueden ser potencialmente explotadas para dañar la integridad del proceso de escrutinio provisorio".

En el video al que accedió este medio se observa que los técnicos de la empresa Smartmatic admiten a los fiscales informáticos que el archivo que reciben los data entry no es el mismo que había sido transmitido desde las escuelas en el simulacro de la elección que se realizó el sábado pasado.

El apoderado del PJ Jorge Landau confirmó a PERFIL que la presentación se realizará en el transcurso de este martes para "pedir que la Justicia ponga las cosas en su lugar y aparte a la empresa Smartmatic la noche de la elección". "Es lo que vengo diciendo. No hay nada distinto a lo que sostenemos hace tiempo pero llegamos a la parte final", sostuvo.

Consultado por las posibilidades que de el recurso de amparo sea implementado, el letrado consideró que "es probable" que la Justicia de a lugar y el próximo domingo se realice el escrutinio provisorio con el sistema tradicional. "No tenemos el software que se va a utilizar en la elección y había una obligación de que se entregue, los ensayos salieron mal. Tenemos muchas evidencias de que este sistema nuevo lleva a una manipulación y tergiversación de los datos", aseguró.

