"Temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio", dijo Alberto Fernández

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró este domingo 4 de agosto que teme "que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio" en las próximas elecciones primarias para "meterle en la cabeza a la gente que ellos ganaron".

Durante una larga entrevista en Radio 10, en la que respondió preguntas de los oyentes, el dirigente opositor consideró que "las fallas con Smartmatic (la empresa encargada de hacer la transmisión electrónica de los votos a los centros de computo) son tremendas". Los temores del kirchnerismo derivan de los problemas que se generaron en los ensayos de la empresa informática con vistas a las PASO del próximo domingo.

"Todo eso huele mal", dijo Alberto F. en alusión a Smartmatic, agregando "me da pena que alguien como Adrián Pérez (secretario de Asuntos Políticos e Institucionales), que siempre luchó por la transparencia, defienda esto". Entre otras cosas, el candidato kirchnerista señaló que "nunca hubo problemas de fraude con nuestro sistema" actual, por lo que "no se entiende por qué lo cambian".

"En la Argentina hay mucha gente que vota al ganador, entonces ellos (por el oficialismo) están aspirando a meter en la cabeza de la gente, por equis tiempo, que ganaron", advirtió Fernández.

Por otra parte, el ex jefe de Gabinete celebró que Sergio Massa lidere la lista de su espacio a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires: "Viste que todos hablan de la grieta. Bueno, los únicos que superamos la grieta fuimos nosotros".

Para Fernández, todavía hay una parte del electorado que apoya al oficialismo porque "tienen un gran enojo muy grande con Cristina (Kirchner) y con el peronismo". Respecto a ese punto, precisó que "por eso cuando yo digo que vamos a volver para ser mejores, lo digo porque estoy revisando lo ocurrido y me doy cuenta que hay cosas que molestaron a algunos y esas cosas no pueden repetirse", indicó.

Además, el precandidato presidencial defendió sus declaraciones sobre la investigadora que denunció amenazas tras firmar una carta en apoyo a la reelección de Macri. En ese sentido, ratificó que él "no podría echar a un científico del Conicet" en caso de ser electo "porque ellos deben ser juzgado por sus pares".

"Lo único que quise hacer fue darle tranquilidad a la científica. Yo la nombré porque estuvo todo el día hablando en Twitter, con su nombre y apellido", resaltó. Por último, Fernández adelantó que el Frente de Todos realizará su cierre de campaña el miércoles próximo en la ciudad de Rosario en un acto del que participará también su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

