"No se inunda más, carajo" y otras frases de Macri en su cierre porteño

Juntos por el Cambio tuvo su cierre de campaña porteña en el microestadio de Ferro Carril Oeste con la presencia estelar del presidente Mauricio Macri que encabezó el acto y se mostró más eufórico que nunca a cinco días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 11 de agosto.

"¡No se inunda más, carajo", fue la efusiva frase que repitió el mandatario nacional y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales marcando el momento más fuerte de su discurso que llegó cuando rememoró que apenas asumió en la Ciudad de Buenos Aires, la Avenida Juan B. Justo se inundó y un grupo de periodistas le preguntó con insistencia cuándo se iba a solucionar ese recurrente problema.

"¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá?", inició el mandatario el tema. "La primera lluvia, los botes en Juan B. Justo y me llevan a una conferencia de prensa…Y los periodistas, implacables, me preguntaron "¿qué va a pasar?". Y les digo que estamos proyectando una obra que está bajo tierra. Y me preguntan: "¿el año que viene qué va a pasar?"", recordó.

"Les dije que la obra recién la estábamos asignando y que el año que viene se iba a volver a inundar y el otro también y en tres años también, pero que el cuarto año ya no se iba a inundar. ¡Y no se inundó más, carajo!", gritó, enardecido, mientras los militantes estallaron en un "Borombombóm, para Mauricio, la reelección".

Otro de los momentos más curiosos que dejó Macri fue cuando apeló al famoso gesto del “Topo” Gigio para incentivar a que la militancia siga cantando "¡sí se puede!". En las redes no tardaron en recordale al presidente que ese gesto lo inmortalizó Juan Román Riquelme en un superclásico con River y en un reclamo de cara al palco donde estaba el propio Macri, que en ese entonces era presidente de Boca.

La historia del "Topo Gigio" y un reclamo que Macri "olvidó"

Más calmo, el mandatario retomó su mensaje con una enumeración de las obras realizadas en la Ciudad, como el entubamiento del arroyo Maldonado para prevenir inundaciones, y bromeó: "Ahora parece que el Metrobús estuvo siempre ahí y que hasta (Carlos) Gardel se lo tomaba". .

"Sabemos que falta, pero también sabemos que en lo que hemos hechos tenemos que encontrar la esperanza para encarar la segunda etapa", sostuvo durante su discurso en el recinto del barrio porteño de Caballito, repleto de militantes de Juntos por el Cambio, y que tuvo el habitual formato que utiliza el oficialismo con un escenario 360 grados.

A pocos días de las elecciones primarias, el mandatario nacional, que busca su reelección, aseguró que le "duele que los argentinos la estén pasando mal", pero ratificó que "los cambios de raíz llevan su tiempo".

A su vez, Macri reiteró que en las PASO del próximo domingo "se define seguir hacia el futuro o volver hacia el pasado" y "si realmente todas estas transformaciones de estos tres años y medio se transforman en esa Argentina del futuro que todos quieren".

Macri cerró la campaña en la Ciudad: "Me duele cada uno de los que la está pasando mal"

"Se define si seguimos batallando contra las mafias, la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción; si seguimos vinculándonos al mundo y si se respeta al que piensa distinto", insistió.

En el microestadio de Ferro Carril Oeste, el mandatario estuvo acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que fueron elogiados por el presidente.

"Se puede llevar lo que se ha logrado en la Ciudad de Buenos Aires a toda la Argentina", dijo sobre la gestión de Larreta, mientras que definió a Vidal como "lo mejor que le pasó a Buenos Aires en los últimos 30 años".

Además, Macri recordó los inicios de su gestión como jefe de Gobierno porteño y señaló que tras casi 12 años de gestión del PRO "la verdad que está buena Buenos Aires", en alusión al eslogan de campaña que utilizó en 2007 antes de ganar aquellas elecciones.

Del evento también participaron los precandidatos a senadores nacionales Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, y precandidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Maxi Ferraro, y a legisladores porteños.

A su vez, también estuvieron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; la de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el de Justicia, Germán Garavano, y el senador Esteban Bullrich, entre otros dirigentes y funcionarios.

ED CP