Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta cierran la campaña porteña con un acto en Ferro

El presidente Maurcio Macri encabeza este martes 06 de agosto el acto de cierre de la campaña porteña de cara a las elecciones PASO del 11 de agosto en el microestadio de Ferro Carril Oeste, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La ceremonia en el microestadio del barrio de Caballito comenzó después de las 12, en el marco de una semana en la que Macri y Larreta participan de varios actos de cierre de campaña para las PASO en distintos puntos de la Ciudad y país.

"No nos imaginamos gobernar sin Macri", sostienen Vidal y Larreta

"Esta Ciudad que hoy disfrutamos, sabemos que no fue siempre así. Cuando arrancamos con Mauricio y Gabi, la Ciudad no era igual. Tuvimos que sentar las bases para un cambio que todos disfrutamos. Pero hace 12 años llovían cuatro gotas y teníamos el agua por acá", comenzó su discurso Larreta, señalando su cabeza.

"Hace 12 años llegó el primer invierno y tuvimos casi 100 escuelas que no tenían clases porque no tenían gas y hospitales sin insumos. Nos tiraron el subte por la cabeza, con vagones que tenían cien años", recalcó el jefe de Gobierno, y agregó: "Con mucho trabajo, esfuerzo y coherencia seguimos adelante. Y un día llovió y no se inundó la Ciudad".

Los mandatarios, quienes buscan sus reelecciones, están acompañados por el resto de los candidatos porteños de Juntos Por el Cambio, entre ellos el primer postulante a senador nacional, Martín Lousteau; el de diputados, Maxi Ferraro, además del aspirante a continuar como Vicejefe de gobierno, Diego Santilli, entre otros.

"En la elección de 2015 discutimos muchos cosas y una enorme cantidad de esas cosas el Gobierno de la Ciudad las incluyó en la agenda ambiciosa que traía y la hizo propias", aseguró Lousteau minutos antes, y recalcó: "el mapa del delito contra la inseguridad, la creación de más Cesac, mas inversión en la zona sur en la Ciudad y darle rango universitario a la formación docente".

De acuerdo a la mayoría de las encuestas, la fórmula Rodríguez Larreta-Santilli se ubica en el primer lugar de intención de voto para las elecciones generales de octubre, pero no lograría alcanzar el 50 por ciento de los votos para evitar un balotaje, que todo indica será contra el binomio del Frente de Todos integrado por Matías Lammens y Gisela Marziotta.