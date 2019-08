Macri quiere evitar el "voto vergüenza" y pide a la gente que lo apoye en público

Falta una semana para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria (PASO) y el Gobierno sabe que corre de atrás, al menos, para esta instancia. El propio ministro del Interior, Rogelio Frigero, admitió la semana pasada en PERFIL que todas las encuestas dan ganador de las primarias al Frente de Todos. Por ello, Juntos por el Cambio apuesta a llegar a las elecciones de octubre con una distancia lo más corta posible respecto del kirchnerismo y con esa meta el propio Mauricio Macri realizó un pedido muy particular a sus seguidores en redes sociales: que posteen el próximo jueves, a las 19, una imagen con su cara y la leyenda "Yo lo voto".

"A nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar", se titula el posteo subido a Instagram y Facebook por el Presidente. Y, luego, prosigue: "Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo. No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión", afirma.

Macri incentiva de este modo a sus seguidores a romper el "voto vergüenza": el de aquellos que por miedo a ser etiquetados o rechazados no dicen a quién apoyan en público. Sobre todo, apunta a un elector que ve las consecuecias de la crisis económica y no sabe cómo decir en público que pese a ello está de acuerdo con que siga este gobierno.

"Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes. Tu declaración es decisiva. Te aseguro que a nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar. El jueves 8 a las 19:00 horas en punto todos juntos vamos a subir esta foto en la red social que elijas: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp", continúa el texto subido por el Presidente.

Por último, se invita a los usuarios a descargar la imagen en cuestión desde el propio perfil de las redes de Macri.

La respuesta. Como era de esperarse, la contestación de los que rechazan la administración del mandatario no tardó en llegar y como corresponde a estos tiempos, fue en forma de meme. Muchos de ellos utilizan la misma imagen subida por Macri y cambian la "v" por una "b", por lo cual queda la frase "Yo lo boto".

En la última semana de campaña, Macri apostará a las grandes ciudades, que le dieron rédito electoral en el pasado. Sobre todo, la de Buenos Aires y alguna de la primera sección electoral. También, a centros urbanos del interior, en especial en Córdoba y Santa Fe.

En el Conurbano, la parada es difícil para el gobierno: el kirchnerismo se ve fortalecido por la crisis económica y por algunas promesas con las que el gobierno ilusionó a su electorado en 2015 y que por distintas razones luego no cumplió, generando un sector de "desencantados". Aunque no es la elección definitiva, tanto el oficialismo como la oposición buscarán tener el próximo domingo el mejor resultado posible.

