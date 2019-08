“No nos imaginamos gobernar sin Macri”, sostienen Vidal y Larreta

por Ezequiel Spillman

Se conocieron a mitad de 1996. Ella, con 23 años, consiguió una pasantía para trabajar en la Anses, cuyo gerente general era un joven de 30 años. La relación se transformó en una amistad: estuvieron en PAMI, en la Fundación Sophia, en los equipos técnicos del PRO y en 2007 llegaron a la Ciudad. Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se conocen de memoria. Sus miradas cómplices, las ideas que puede exponer cada uno. PERFIL los reunió para la primera entrevista que dan juntos. Fue en el centro de monitoreo de Vicente López, en una pequeña sala, entre mate y té.

—¿El nivel de participación será fundamental para el oficialismo el domingo?

RODRIGUEZ LARRETA: No es importante para nosotros, es importante para el país. Es bueno que la gente cumpla con su obligación de ir a votar. Este es un país con altos niveles de participación, incluso comparado con aquellos donde también es obligatorio.

—¿Comparten esta idea en mayores de 70 y jóvenes de 16 a 18 que no están obligados?

VIDAL: Totalmente, el voto más que una obligación, es un derecho. Es el domingo en el que podés hacer oír tu voz. Mi hija tiene 16 (María José, la del medio), va a votar por primera vez y la voy a acompañar.

RL: Yo también: tengo una de 17 (Paloma) que vota por primera vez.

—¿Cómo juega la idea de que tengan mejor imagen que Macri y el Presidente los traccione hacia abajo?

V: A Mauricio le tocaron las decisiones más difíciles estos años: haber recibido un país quebrado y haber tenido que tomar decisiones que les costaron a los porteños, a los bonaerenses, a muchos argentinos y a él mismo. Cuando me dicen que dimos peleas valientes, siempre digo que fueron peleas contra malos que todo el mundo sabía que eran malos y no los habían querido enfrentar quienes gobernaron los últimos 28 años. Mauricio también fue valiente tomando decisiones que le iban a traer un costo político importante pero el país necesitaba.

RL: Mi caso no es comparable, llevamos 12 años en la Ciudad. Mariu y Mauricio llevan apenas cuatro. En la Ciudad nos costó muchísimo al principio, no podés comparar la imagen hoy. Muchas cosas que hacemos se generaron con Mauricio y Mariu como vicejefa.

—¿Creen que la elección se puede definir en octubre?

V: Eso lo va a decidir la gente. No estamos para hacer análisis político. Es difícil saberlo.

RL: Es una elección de dos vueltas. No lo sé, realmente.

—¿La campaña es agresiva?

RL: Lo que dijo Aníbal (Fernández) el otro día fue terrible, comparándola (a Vidal) con un femicida famoso (Barreda). No nos enganchamos, nunca nos van a escuchar con declaraciones de ese tipo.

V: No tengo más nada que agregar.

—¿El intendente Gray minimizó las amenazas a la gobernadora?

V: Escuché que le parece normal que te dejen una bala en tu casa. Listo, no tengo nada que decir.

RL: Sin que opinemos nada, la gente va a tener su opinión.

—¿Qué es lo más complejo que se pone en juego en esta elección?

V: No hay un tema, son dos cuestiones: valores y hechos. En valores, está claro que se pone en juego un gobierno que ha sido honesto, no solo en no robar sino en decir la verdad y ponerla sobre la mesa, que ha tenido el coraje de dar peleas que no se habían dado antes y que ha tenido un compromiso con el hacer. Luján se inundó siete veces en 2014, 32 veces en treinta años. Antes de las siete inundaciones de 2014 la inversión estuvo puesta en un festival de rock. En 28 años la obra más importante de La Plata fue el Estadio Unico; en tres años y medio, la más importante nuestra es la del Arroyo el Gato (para mitigar inundaciones). En vez de hablar de personas y descalificar, se ponen en juego los valores.

RL: Se pone en juego un modelo de país. Como el de hoy, que respeta las instituciones, que fue más federal que en muchas décadas, donde hay una verdadera división de poderes, donde el Congreso vota leyes que el Gobierno propone y otras que no, sin tener mayoría, hay un Poder Judicial que investiga causas de corrupción y hasta a la familia del presidente en ejercicio. Un Gobierno que respeta la libertad de prensa, vos podés decir lo que quieras y nadie te va a escrachar en 6,7,8 con fondos públicos en el canal público. Son valores que la mayoría de los argentinos no va a querer resignar en esta elección.

—Lammens dijo en PERFIL que “Larreta es coautor de la crisis con Macri”.

RL: Con Lammens tengo buena relación y la voy a seguir teniendo, es el presidente de un club importante con el cual tenemos trabajo en conjunto. No va a cambiar eso porque sea el candidato del kirchnerismo.

—¿Se imaginan gobernando con alguien que no sea Macri?

V: Es muy difícil, no hay antecedentes. El único es Ruckauf con De la Rúa, pero tenía dos candidatos a presidente y en mi caso tengo uno solo. La historia de la democracia marca que el que gana la Provincia gana la Nación, así que es un escenario que no imagino.

RL: En la Ciudad ha sucedido. También puede ser al revés: que Mauricio gane y que yo no gane. Uno tiene que gobernar con quien la gente elija. Para nosotros ha sido muy bueno poder trabajar en equipo con Mariu y con Mauricio gracias a eso. Y así va a ser.

—¿Cuántas veces llegaron a Olivos a una reunión, por caso con Marcos Peña, y ya tenían todo acordado?

V: Nunca. Jamás, además nos conocemos muchísimo. Lo que puede pasar es que yo imagine lo que va a decir. Difícilmente él diga algo que yo no haya pensado que va a decir.

RL: No, nunca. Teorías conspirativas no existen.

—Retomo, ¿la agresión está más presente que en otras elecciones?

RL: La agresividad se siente, aunque no nos enganchamos en responder. Esos comentarios hablan de ellos, hablan del agresivo.

V: Respondemos en términos de políticas públicas y hechos pero no hay descalificaciones personales, siempre son respuestas sobre la gestión.

—¿Creen que Alberto Fernández es un moderado o representa al kirchnerismo más duro?

V: No es un problema de nombres sino que es un sistema y la Provincia es el ejemplo más evidente, con una lista donde están todos los que gobernaron los 28 años antes que yo fuera gobernadora, peleo contra ese sistema.

RL: Es un sistema que es el kirchnerismo, ya sabemos lo que son, lo hemos vivido los 12 años anteriores. Es la misma gente que plantea lo mismo, ¿por qué van a cambiar?

—Una medida de gestión del otro que dijeron “cómo no se me ocurrió”.

V: Arte en barrios, empezó Horacio llevando talleres culturales de primera calidad a los lugares más pobres.

RL: Respeto mucho lo que hicieron en el tema carcelario, un lugar intrincado, y se metieron con una valentía tomando el control del Servicio Penitenciario. Y tomamos la presentación obligatoria de declaraciones juradas de los policías.

—¿Son socios políticos?

RL: No soy socio de Mariu, somos lo mismo, tengo una relación de afecto y cariño que no se va a romper nunca, los socios se pueden separar.

V: La relación supera lo político, me siento parte de la vida de Horacio, aunque mañana me dedicara a otra cosa.

Una relación de más de 23 años

Minutos antes de la entrevista, Larreta le cuenta a Vidal: “Estuve en Morón con (su ex marido) Ramiro (Tagliaferro), y me mostró un restaurante donde iban siempre con tus padres”. “Ah, la parrillita. Se come muy buen asado”, le responde ella. “Tus padres viven ahí nomás”, señala Larreta. “A cinco cuadras”, cierra ella.

Aunque el vínculo se remonta a 1996, tres años después Vidal perdió a su primer hijo. Al otro año tuvo a Camila. Ese fue uno de los peores momentos de su vida. “Horacio me llamó todos los días durante un montón de tiempo y me decía ‘cómo estás’, fue un gesto que nunca olvidé”, recuerda Vidal. “Cuando estás en el ojo de la tormenta, es clave tener la mirada de alguien que es de confianza 100%. Por ella pongo las manos y el cuerpo entero en el fuego”, acota el jefe de Gobierno.

—21 de diciembre de 1998, casamiento de Vidal, ¿Larreta se fue temprano?

V: No me acuerdo.

RL: Soy de irme temprano de todos lados. Si soy coherente, me debo haber ido temprano.

V: El señor baila muy bien el vals, y te lleva rápido.

RL: También bailé con Manuela en su fiesta de 15.