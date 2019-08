Vidal planteó una polémica teoría sobre el consumo de marihuana según clase social

María Eugenia Vidal reflotó la lucha contra el narcotráfico como eje de su campaña en la provincia de Buenos Aires para polemizar con su rival Axel Kicillof. En ese contexto, la gobernadora fue consultada por la despenalización de la marihuna y planteó una polémica teoría respecto al consumo según la clase social. "No podemos dar mensajes equivocados", argumentó.

"Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro. En algún nivel socioeconómico distinto", sostuvo la dirigente de Cambiemos, y agregó: "Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo porque la marihuana, al igual que el alcohol y el paco, son drogas de inicio".

En ese sentido, la mandataria provincial consideró que en Argentina "todavía no estamos en el momento para dar ese debate" y que "no podemos dar mensajes equivocados; mientras las drogas sigan acechando a los pibes más vulnerables, que no tienen otras oportunidades, y que se las tenemos que generar nosotros, no estamos listos para este debate", expresó en una entrevista con el Canal América.

Con el debate sobre la lucha contra el narcotráfico, Vidal buscó destacar uno de los ejes de su gestión, que también llevó a postular al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo como primer candidato a diputado nacional. Además, apunta a la oposición con la esperanza de repetir el resultado favorable de 2015 contra Aníbal Fernández.

"A Kicillof no lo escuché expresarse en relación a este tema, no sé cuál es su propuesta", lanzó Mariu la semana pasada. Si bien no hubo una respuesta del exministro de Economía sobre el tema, el candidato presidencial Alberto Fernández se mostró a favor de una despenalización parcial. "No tenemos que perseguir a los fumadores de porro", propuso.

No es la primera vez que la gobernadora se refiere al consumo de drogas con la diferenciación de las clases sociales. En octubre del año pasado en el 54° Coloquio de Idea que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, Vidal realizó un discurso sobre la problemática y expresó: "Uno ve los paquetitos en la imagen televisiva, pero no son paquetitos son dosis que no llegaron a nuestro chicos. Y cuando digo 'nuestros chicos' digo todos los chicos, porque los que consumen no son sólo los chicos pobres, son también nuestros hijos".

Vidal sigue la pelea con Kicillof: "No lo escuché expresarse sobre narcotráfico"

Hace algunos días, Vidal apuntó también a las gestiones anteriores al decir que "no hay narcotráfico sin complicidad política, jurídica y policial". "No le pongo nombre y apellido, pero hubo un sistema que gobernó la provincia durante 28 años y crecían las 'cocinas', el paco, el consumo de drogas. O no supieron, o no quisieron o no pudieron enfrentarlo. Hubo un sistema, que hoy integra la lista del Frente de Todos que durante 28 años esa pelea no la dio, y nosotros la seguimos dando todos los días", remató.

DR/FF