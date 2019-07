Intendentes contra Vidal: Magario la acusó de "insensible" ante la pobreza y Arroyo denunció destratos

"Hicimos mucho por Mar del Plata, lamento que (Carlos) Arroyo no acompañara", dijo la gobernadora María Eugenia Vidal en referencia a la crisis económica que atraviesa la ciudad costera, una de las más golpeadas desde la gestión de Cambiemos. Lejos de quedarse callado, el intendente denunció que fue "destratado" por la mandataria provincial ya que "sólo una vez" concurrió a verlo durante sus visitas al distrito. A las críticas se sumó la jefa comunal de La Matanza y precandidata a vicegobernadora del kirchnerismo, Verónica Magario, quien la acusó de no ser "sensible" ante la pobreza en la Provincia de Buenos Aires.

En una extensa entrevista que brindó a La Capital, la gobernadora se refirió a la situación del intendente Arroyo, quien quedó fuera de Cambiemos e intentará lograr su reelección con Agrupación Atlántica con una boleta corta, mientras que el oficialismo elegirá su candidato en las PASO entre Guillermo Montenegro y de Vilma Baragiola. "Realmente se trabajó mucho por la ciudad desde el gobierno nacional y provincial. Y yo lamento que Arroyo no lo haya acompañado desde el Municipio. Lo lamento, pero no acompañó", explicó.

Arroyo respondió que fue "víctima de un comportamiento inusual" ya que de las 43 veces que la gobernadora visitó Mar del Plata, "solo una vez" concurrió al palacio municipal, y que nunca lo llamó. En declaraciones al mismo medio, denunció también que "lo dejaron afuera" del anuncio de la vuelta del tren.

"MIENTRAS QUE NACIÓN Y PROVINCIA SE ENDEUDARON, MAR DEL PLATA SE CAPITALIZÓ"

Comparto la conferencia de prensa que realicé hoy donde le respondo a la gobernadora @mariuvidal sobre la falta de acompañamiento de mi gobierno.

👉Link de la conferencia completa https://t.co/gPcR4LlPnW pic.twitter.com/P5CfhY04HC — CarlosFernandoArroyo (@arroyocf) July 30, 2019

A las críticas se sumó Magario, quien resaltó que "la pobreza de los niños llegan hasta el 64% y la gobernadora no se ocupa de abrir comedores, los intendentes tenemos que salir a cubrir estos baches". "¿Cómo es posible que una mujer, que una mamá no sea sensible frente a estas situaciones, que no declare la emergencia? Si llegamos al gobierno vamos a declarar la emergencia para las pymes, para la educación, para la salud y también la emergencia tarifaria", planteó le dirigente K.

Vidal recorrió La Matanza el martes 30 de julio con el candidato de Cambiemos a intendente, Alejandro Finocchiaro, y lanzó críticas a la gestión actual del municipio en su cuenta de Twitter: "En muchos sentidos La Matanza es un símbolo del sistema que gobernó a la Provincia más de 28 años, la Provincia del abandono, de las mafias, de las promesas sin cumplir y las obras que nunca llegan. Los matanceros merecen mucho más", sostuvo.

En diálogo con radio La990, el compañera de fórmula de Axel Kicillof le respondió: "Capaz que se refería a ella, las obras que nunca llegan son las inversiones que nunca hizo. En nuestro distrito tiene una deuda muy grande de obras hidráulicas que debería haber continuado el gobierno de (Mauricio) Macri y de Vidal. Son tantas las mentiras", respondió Magario.

