Vidal sigue la pelea con Kicillof: "No lo escuché expresarse sobre narcotráfico"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, remarcó la lucha de su gobierno contra el narcotráfico para diferenciarse del peronismo, al que acusa de silencio cómplice. La dirigente de Cambiemos destacó que en su gestión hubo "70% más de paco decomisado, que no llega a los chicos, y lo mismo con la cantidad de detenidos" en tanto señalaba a su contrincante, el exministro de Economía, Axel Kicillof, sobre quien dijo que no lo escuchó “expresarse" sobre el narcotráfico en la provincia.

Entrevistada por el periodista Luis Majul, la mandataria provincial destacó que se pone en persona al frente de esa la lucha contra los narcotraficantes y dijo que "en Villa Itatí (Quilmes) vi como vendían drogas y he hecho la denuncia; lo mismo en Puerta de Hierro, La Matanza, y Costa Esperanza, en San Martín". "Hay que sacar al que vende, al que repone, al que trae la droga, y me gusta tener la pelea de cerca", enfatizó.

Vidal apuntó también a las gestiones anteriores al decir que "no hay narcotráfico sin complicidad política, jurídica y policial”. “No le pongo nombre y apellido, pero hubo un sistema que gobernó la provincia durante 28 años y crecían las 'cocinas', el paco, el consumo de drogas. O no supieron, o no quisieron o no pudieron enfrentarlo", acusó. "Hubo un sistema, que hoy integra la lista del Frente de Todos que durante 28 años esa pelea no la dio, y nosotros la seguimos dando todos los días", remató.

La gobernadora aseguró que sus antecesores en la gobernación bonaerense "no supieron, no quisieron o no pudieron” enfrentar el flagelo del narcotráfico en el Conurbano, y recordó: "En sus dos gestiones Daniel Scioli detuvo a 5.000 personas vinculadas al narcotráfico, nosotros en tres años y medio, detuvimos a 7.000. Eso muestra una vocación de pelear en serio".

"A Kicillof no lo escuché expresarse en relación a este tema, no sé cuál es su propuesta”, dijo. “Pero nuestra propuesta está clara desde los hechos: 70 por ciento más de paco decomisado, que representa medio millón de dosis que no llegaron a nuestros hijos, a los chicos que están más expuestos", agregó.

Mariu argumentó su deseo de ser reelecta: "Cuando uno quiere a un hijo y tiene uno más no lo abandona", dijo. "Sé todo lo que falta, como sacar a los narcos y las peleas que hay que dar para que la droga no llegue a nuestros hijos, cuánto hay que trabajar en los hospitales. Quiero que la provincia crezca y mejore, y eso va a ser mejor para los hijos biológicos, que quiero que se queden en este país. No hay salida posible para el país sin la provincia", enfatizó.

En respuesta a las acusaciones de "no conocer" la Provincia hechas por Kicillof, Vidal respondió: "No desconozco la realidad de la Provincia porque la camino todos los días. Fui a lugares en los que hacía más de 20 años que no iba un gobernador. Cada pueblo sabe cuántas veces fui".

