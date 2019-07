Insensible, agresiva, victimista: balacera de acusaciones de Magario a Vidal

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, lanzó una batería de críticas a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quien acusó de no tener sensibilidad, de victimizarse, de haber hecho solo lo que el presidente Mauricio Macri le dice y de no responder a sus llamados telefónicos. Ferozmente enfrentada con la mandataria, la candidata a la vicegobernación bonaerense dijo que se siente agredida por Vidal, especialmente cuando manifestó que “si gana Axel Kicillof, gana La Cámpora”.

“No se puede estar echando la culpa a los demás, lleva gobernando cuatro años”, lanzó Magario. “Lo que esta pasando, como los indices de desocupación y pobreza que se profundizan en todo el Conurbano, y son consecuencia de una economía que no resguarda la producción, ni el trabajo ni el salario de los argentinos”. En línea con su compañero de fórmula, Magario dijo que Macri y la gobernadora Vidal “agreden desde lo personal”.

“Creo que si habláramos de mas propuestas y saliéramos de agredir y echar la culpa a unos y a otros, y de decir que somos de una manera u otra manera”. “Es tiempo de crecer en la política argentina, de no victimizarse”, reflexionó. La intendenta contó al periodista Luis Novaresio que su relación con la gobernadora “es inexistente desde hace muchísimo tiempo”. “Yo la vi la última vez en abril de 2016, nunca más hablamos. La llame por teléfono varias veces, y siempre me derivó a sus ministros y me atendió su secretaria amablemente, pero eso no alcanza”, dijo.

“Claramente la pobreza creció en este tiempo, muchísimo más que lo que creció hasta 2015. La pobreza en el conurbano, en los chicos hasta 17 años, ha llegado al 64%, una cifra tremenda. Eso ha sido producto de estas políticas, tenemos un país endeudado, con altos grados de pobreza y desocupación, y no sabemos exactamente para qué se tomó la deuda. Hemos tomado deuda para estar peor”.

"La Matanza es el distrito más grande y con muchas necesidades, por lo menos hay que escuchar y preguntarse qué esta sucediendo”, se quejó. “No puede haber enfrentamientos políticos y olvidarse de la gente y de un distrito como La Matanza. No se puede olvidar de 2.250.000 personas en un distrito donde hay situaciones complejas”. “Si Vidal ha hecho una rivalidad política se ha equivocado, ella vino para gobernar a todos los bonaerenses y aún en las diferencias políticas hay que sentarse y ocuparse”, agregó en la entrevista.

Magario acusa a Vidal de ser aliada política de Macri (lo que efectivamente es cierto). “Políticamente, Vidal ha estado siempre al lado de Macri, es exactamente igual a Macri, ha hecho en la provincia exactamente lo mismo que Macri en la Nación. Cuando Macri aumentó las tarifas en la Nación, ella las aumentó en la provincia, y afectó a las familias y a las pymes”. “Ella no ha podido encontrar soluciones, no las buscó, siento que no ha gobernado la provincia, ha hecho lo que Macri le ha dicho que haga”, dijo la intendenta.

“No conozco a Vidal personalmente, pero sí siento desde afuera es una mujer, una madre, que no tiene sensibilidad. Y eso me da mucha pena, porque cuando uno llega a esta función, tenemos un plus, el de ser madres, y que sentimos siempre la necesidad de ayudar, abrazar y ayudar, porque somos las mamas. Ella no ha podido encontrar soluciones, no las buscó, siento que no ha gobernado la provincia, ha hecho lo que Macri le ha dicho que haga”.

“Nuestra gente no está queriendo escuchar las agresiones [del gobierno], nuestra gente esta queriendo escuchar propuestas para llegar a fin de mes, cómo no tiene que sacar a sus hijos a la escuela privada, irse en estos días de paseo con los chicos, o cómo hacen para comer todos los días”.

Magario también acusó a María Eugenia Vidal de "victimizarse" para ganar rédito político: "Yo creo que Vidal se victimiza como Macri también. Esto está mal, porque uno cuando está con una responsabilidad del Estado, tiene que asumir las decisiones que toma. Y si esas decisiones traen determinadas consecuencias, uno tiene que dar explicaciones".

Analizando la situación económica, la intendenta dijo en la entrevista que considera que la gestión de Daniel Scioli fue mejor que la de Vidal. “Voy al supermercado y los precios suben, llegan las boletas de luz y gas y no se pueden pagar, hoy en mi barrio esta cortada la luz desde temprano y todavía no hay respuesta, entonces pagamos una luz cara y posiblemente todos mis vecinos van a tener que tirar la comida si no hay respuesta. Si no la puede obtener la intendenta, imagínense los vecinos”.

"Soy parte del grupo de trabajo de La Cámpora, pero fundamentalmente nosotros en este tiempo hemos construido una unidad muy interesante. Que hacía mucho tiempo que no lo lográbamos, con miradas distintas y desde espacios distintos, con Alberto Fernández, con Sergio Massa, con Axel, con quien nos hemos conocido este tiempo, y con todos nuestros intendentes, no solo de Buenos Aires”.

"Pichetto ha elegido el camino incorrecto. Distinto. Nosotros no lo hubiéramos elegido. Porque las políticas de Macri, que son las mismas de V en la provincia, han implicado estas cuestiones en nuestra gente. Al acompañar a ese sector hace prácticamente que los que queremos otro camino y otra salida no lo veamos con buenos ojos. Nosotros no lo hubiéramos hecho”.

