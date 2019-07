La foto de Cambiemos que enojó al candidato a intendente de Bahía Blanca

Mauricio Macri visitó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal el Dow Center de Bahía Blanca, un complejo de entrenamiento de alto rendimiento deportivo. La foto oficial del encuentro, que luego se difundió en las comunicaciones de prensa, generó las críticas de Federico Susbielles, titular de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y candidato a Intentedente en esa ciudad por el Frente de Todos.

"Hoy recibimos al Presidente. Participé del encuentro en mi carácter institucional de titular de la CABB. Era lo que correspondía. Evidentemente para Cambiemos las instituciones no importan tanto y me recortaron de la foto. Habla más de ellos que de mí", publicó en su cuenta de Twitter Susbielles, poco después de que se difundiera la imagen.

Sucede que, en la foto de Presidencia, el candidato opositor no aparece en el cuadro en el que sí están el Presidente junto a la Gobernadora y al técnico Sergio Hernández, el intendente Héctor Gay, el director del Centro, Pepe Sánchez, y el jugador de básquetbol, Luis Scola.

Hoy recibimos al Presidente. Participé del encuentro en mi carácter institucional de titular de la CABB. Era lo que correspondía. Evidentemente para Cambiemos las instituciones no importan tanto y me recortaron de la foto. Habla más de ellos que de mí. pic.twitter.com/ZV1mxPGU0d — Federico Susbielles (@fsusbielles) July 23, 2019

En la gacetilla de prensa tampoco se hace mención a la presencia de Susbielles durante la visita, y se detalla que el Jefe de Estado y la Gobernadora "fueron recibidos por el ex basquetbolista Juan Ignacio “Pepe” Sánchez y luego recorrieron las instalaciones junto al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el intendente bahiense, Héctor Gay".

En esa línea, el texto agrega: "En la cancha de básquetbol, Macri dialogó con el entrenador del plantel, Sergio Hernández, y con el ala pivote Luis Scola, uno de los grandes referentes de la Generación Dorada, junto a Emanuel Ginóbili, Pepe Sánchez y otros jugadores históricos que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004”.

Sin embargo, el titular de la Confederación Argentina de Básquetbol sí aparece en el video que registró la visita, donde se ve que se da la mano con el mandatario nacional ante su llegada al Dow Center.

En la foto que difundió la CABB en redes sociales tras la visita, se puede ver una foto más amplia, en la que está

Recibimos la visita institucional del Presidente de la Nación, Mauricio Macri y de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. pic.twitter.com/E6jp6FhUnq — CABB (@cabboficial) July 23, 2019

Ante la consulta de PERFIL por los comentarios de Federico Susbielles, desde Presidencia prefirieron no desmentir al candidato a Intendente porque consideran que lo que sostiene "no ocurrió, porque la foto no fue recortada", y lo atribuyen a que su ubicación quedó lejos del mandatario nacional a la hora de tomar la imagen.

A.G./FeL