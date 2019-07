Gabriel Katopodis justificó su "cara de enojo": "Macri y Vidal no me dieron la palabra"

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, no escondió su enojo este martes durante el acto que compartió junto al presidente, Mauricio Macri, y la gobernadora María Eugenia Vidal por la inauguración del Metrobus de la Ruta 8. Durante todo el acto el jefe municipal mantuvo un gesto adusto y negó de forma persistente con su cabeza ante las afirmaciones de los dirigentes de Cambiemos. El malestar del jefe municipal se hizo evidente especialmente en el momento en que Vidal y Macri hacían uso de la palabra.

"La cara de ayer fue de enojo e indignación", recalcó este miércoles Katopodis, y reveló que como "no le dieron la palabra" y "al no tener el micrófono" lo único que le quedó "es hacer el gesto con la cabeza". Los gestos se repitieron, también, cuando Macri sostuvo, a tono con el discurso de campaña, que "estamos entrando en una etapa fundamental, este es un año bisagra donde vamos a elegir seguir en este camino hacia el futuro o volver al pasado".

"Fui invitado al acto y me correspondía estar porque es mi ciudad. No me dieron la palabra y las declaraciones de la gobernadora y el presidente me generaron mucha indignación. Transformaron ese acto de gestión en un acto de campaña donde pidieron el voto, algo que la ley prohíbe", aseguró el jefe comunal en declaraciones al programa Habrá Consecuencias por El Destape Radio.

En este marco, insistió en que "Macri y Vidal contaron un relato de cosas que no son ciertas" y puntualizó que "si hacen un acto en una ciudad y está el intendente presente podrían invitarlo a poder tomar la palabra". Además, explicó que "al no tener el micrófono lo único que me quedó es hacer el gesto con la cabeza".

Con respecto a la gestión del oficialismo, sostuvo que "es cuestión de recorrer cualquier municipio de Cambiemos y cualquiera de la oposición y se ver como se repartió la obra pública". Y remarcó: "Quieren arreglar 4 años de políticas muy malos con un spot de 15 segundos". Por otro lado, el intendente analizó el contexto de cara a las elecciones, y agregó que "en la calle veo que los votos de Alberto, Cristina, Massa, están todos en una lista de unidad" y que "va a ser una campaña donde no tenemos que traer más dramatismo que el que tiene la gente".

Ayer martes 16 de julio, Katopodis también se había despachado con respecto su "incomodidad" durante el acto. "Después de 4 años, hoy fue la primera vez que vino el presidente y la gobernadora a inaugurar algo en #SanMartín, lo que demuestra cuáles son sus prioridades con los vecinos. Hace años que venimos reclamándoles la obra de Ruta 8, que esta mañana fue parcialmente habilitada", expresó en sus redes.

