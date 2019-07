María Eugenia Vidal admitió el "error" de los aportantes truchos: "Nadie se quedó con la plata de nadie"

A menos de un mes para las PASO del domingo 11 de agosto. la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal defendió su gestión y apuntó contra el kirchnerismo y el armado de las listas que hizo La Cámpora en la Provincia. Además se refirió a la denuncia por los aportantes truchos en la campaña bonaerense del 2017: "Encontré irregularidades admnistrativas, no delitos", aclaró.

En una entrevista con Luis Novaresio en "Debo decir", la dirigente de Cambiemos fue consultada por la causa de los aportantes truchos en donde ciudadanos, muchas veces de bajos recursos, fueron utilizados para simular el aporte de millones de pesos en pequeños montos y en efectivo: "Hice lo que creí que tenía que hacer ante una irregularidad denunciada: primero di la cara públicamente e hice una auditoria. Investigué y encontré irregularidades admnistrativas, no delitos. Todas las rectificaciones las presenté ante la Justicia y hoy es la Justicia Electoral la que tiene que decidir si aprueba o no esa rendición", argumentó

"No sabíamos que en algunos casos eran beneficiarios de programas sociales, son cuestiones de desprolijidad admnistrativa, nadie se quedó con la plata de nadie", resaltó la mandataria provincial. La causa, iniciada por una investigación de Juan Amorín para El Destape, fue motivo de disputas judiciales: en diciembre de 2018 pasó al fuero electoral, pero finalmente quedó en Comodoro Py en manos de Ariel Lijo.

Vidal opinó también sobre la candidatura de Alberto Fernández y opinó que el rol de Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula "es muy difícil y no queda claro", porque "hay mayoría del Senado y en Diputados que va a responder a Máximo (Kirchner) y Cristina". "Es difícil esta unidad de último momento. No es una unidad construida. Yo creo que (si gana la oposición) gobierna el pasado. No creo que haya mucha diferencia", sostuvo.

"Máximo es una figura importante en la Provincia, fue decisivo para armar listas de La Cámpora con candidatos a concejales e intendentes. Es un actor muy relevante. Es un dirigente muy importante que se proyecta como el futuro del kirchnerismo", agregó la dirigente.

Vidal también defendió la gestión de Cambiemos al asegurar que su "modelo es de creación de trabajo sustentable", aunque reconoció que "sin duda han sido años difíciles. Yo no lo desconozco. Encontramos una economía con cepo, con inflación, con tarifas que no estaban sinceradas y al borde del colapso energético. Salir de eso fue doloroso. Ese dolor para mi vale la pena, tiene un sentido y el sentido del enorme esfuerzo que les pedimos es recuperar la dignidad".

La gobernadora también justificó el endeudamiento en la provincia, al decir que que "todos los intendentes recibieron fondos de esa deuda para hacer obras". "Esa deuda se ve en las obras. La de Scioli no sé en qué se invirtió", comparó. Y dijo que si lo tuviera en frente no le diría nada porque gobernó con "desidia". "Hay algo peor que la corrupción y es la indiferencia, que es imperdonable", agregó.

