“Vidal exacerba una sensibilidad para mostrarse distinta a Macri”

por Rosario Ayerdi

Luana Volnovich busca retener su banca en el Congreso y lo hará desde el segundo lugar de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. La dirigente de La Cámpora, de 39 años, defiende a la agrupación juvenil de la crítica de la gobernadora María Eugenia Vidal y asegura que la preocupación de los bonaerenses es que siga gobernando el Frente Juntos por el Cambio.

—Vidal dice que si gana Axel Kicillof va a gobernar La Cámpora. ¿Es así?

—Durante todo este tiempo no supimos dónde estaba la gobernadora, estuvo desaparecida en un momento de la Provincia bastante complicado, con un apagón inédito en La Plata, hechos de gatillo fácil, inundaciones, más de 500 escuelas sin gas, 50 mil puestos de trabajo destruidos, cierre de fábricas. Sin embargo, la gobernadora reapareció con lo que parece ser la línea de la campaña, que es una línea de violencia y acusaciones. Construyen un relato del odio a algunos sectores que no hacen más que correr el eje de la discusión. Su problema es que tiene que afrontar una elección sin ningún indicador económico que diga que con su reelección vaya a mejorar la economía de los bonaerenses.

—Cuando atacan al sindicalismo es porque los estudios de opinión muestran que son vistos de manera negativa en los ciudadanos, si atacan a La Cámpora es porque debe haber para la sociedad una simbología negativa sobre esta agrupación.

—Durante mucho tiempo hicieron un trabajo de desprestigio de muchos sectores de la oposición. La Cámpora es uno de ellos, también lo hicieron contra los docentes. Se viene estigmatizando a La Cámpora. Cuando gobernás con políticas que dejan a la mitad de los argentinos con la ñata contra el vidrio, indefectiblemente vas a tener un sector de la oposición que denuncie las consecuencias del modelo de ajuste, ellos deslegitiman la palabra de estos sectores opositores para que las denuncias que hagan pierdan valor. Es necesario decir que nosotros somos mentirosos, sucios, malos y ladrones para que cuando yo denuncie que los jubilados no dejan de perder mes a mes dinero y que les quitan los remedios mi denuncia pierda valor. Es mas fácil decir que yo soy mala para que cuando denuncie las consecuencias del modelo alguien no crea en mi palabra.

—¿El que gana la Provincia ganará la presidencia?

—Es la elección más importante no solo por el peso electoral sino también porque Vidal es la dirigente con mayor blindaje mediático y es la mimada del Gobierno. Hay una apuesta para que Vidal parezca distinta a Macri y muestra padecimiento en la televisión para neutralizar la realidad, que es que ella es cómplice y causa de las políticas que hoy destruyen a los argentinos. Es mujer y hace abuso de su condición de mujer exacerbando una sensibilidad para mostrarse distinta a Macri, pero cuando mirás su presupuesto y su método de gestión, es un espejo de ajuste y endeudamiento. Yo no vi a Vidal pedirle al Presidente que le devuelva las moratorias a las amas de casa, sí la vi pidiéndole a Macri que desdoble las elecciones para que la imagen negativa del Presidente no se la lleve puesta a ella, sí la vi discutiendo las colectoras. La vi peleando por todo lo que tenga que ver con una ventaja electoral pero no la vi plantada para que les devuelvan los medicamentos a los jubilados, para resolver la desocupación en la Provincia. Si gana Vidal, quien va a gobernar la Provincia es Macri, esa es la preocupación de los bonaerenses.

—Las listas en la Provincia las armó Máximo Kirchner. ¿Quién gobernará en caso de que triunfen? ¿Máximo y Cristina o Alberto?

—Las listas fueron producto de una negociación de varios espacios y tienen el protagonismo de distintos dirigentes, entre ellos Máximo Kirchner, que a esta altura tiene una innegable capacidad para construir consensos y con humildad, trabajo e inteligencia armó las listas de la Provincia. Alberto está siendo absolutamente protagonista desde el momento en que es candidato, viene conduciendo la campaña, los acuerdos políticos con gobernadores y los equipos técnicos que serán responsables de su gestión.

—Después de tanta lucha de la mujeres que consiguieron, entre otras cosas, la paridad de género. ¿Le molesta que en el cierre de listas se hable de que una candidata fue puesta allí por ser la mujer de tal dirigente, por tal motivo y no por un lugar ganado como propio?

—Estamos en una sociedad machista en deconstrucción y todavía hay vestigios de tantos años de patriarcado, es natural. No me molesta porque es parte de las reglas de juego. También yo, como mujer, a veces me encuentro reproduciendo situaciones que son machistas y tampoco me castigo porque entiendo que nos estamos deconstruyendo. Lo importante es hacia dónde vamos. Hoy hay paridad en las listas y se dan estas discusiones, pero las pibas más chicas el día de mañana van a tener un mundo mucho mejor que el mío, por lo que no me molesta.

—Hay encuestas que muestran una recuperación de Macri y una paridad electoral con ustedes. ¿Siguen convencidos de que ganan la elección?

—Sin dudas. Cuando hablo con la gente, no encuentro ninguna persona que me diga que le va mejor que antes, la gente está mal. Y en la Provincia no hay ningún otro dirigente mejor que Axel Kicillof para que resuelva el problema de la deuda que nos deja Vidal, es lo que los bonaerenses deberían mirar, quién los va a sacar de los tarifazos, del ajuste, de la deuda, quién nos va a devolver la educación pública, el empleo, el consumo.

—En las últimas elecciones no se votó con el bolsillo y se votó en contra de Cristina Kirchner...

—¿Cómo nos fue votando en contra, incluso, de nuestros propios intereses? Nos fue mal y también les fue mal a los votantes de Macri, que hoy la pasan mal. El Gobierno ganó con estafa electoral sin cumplir con ninguna de las promesas, y el que se siente estafado va a dejar de acompañarlo.