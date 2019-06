Máximo Kirchner, armador y dueño de las listas

por Rosario Ayerdi

“De eso tenés que hablar con Máximo”, repetía Alberto Fernández a los dirigentes que llamaban para felicitarlo por su candidatura a presidente por el Frente de Todos y le pedían reunirse por el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. La postulación del ex jefe de Gabinete no modificó el rol del diputado de La Cámpora, que no solo tiene la única lapicera con la que se inscriben los nombres de los candidatos en el territorio que representa el 37% del padrón nacional, sino que también sigue de cerca las negociaciones por los cierre de listas en distritos del interior en los que su agrupación busca expandir su poder.

Nadie se atrevió a cuestionar su nombre cuando, meses atrás, comenzó a sonar la posibilidad de que la renovación de su banca no sería por Santa Cruz y, en cambio, competiría por el territorio bonaerense. Tampoco se quejaron de la candidatura de Axel Kicillof a gobernador. Hoy, los dirigentes de la provincia de Buenos Aires reconocen que Máximo es el principal referente del espacio, más allá de Cristina Kirchner. Muchos admiten que el vínculo con la senadora de Unidad Ciudadana mejoró, pero es con Máximo con quien se resuelven las disputas territoriales.

Ayer, por las oficinas del Instituto Patria circularon hasta última hora distintos intendentes del Conurbano para terminar de definir las listas legislativas. Hubo tensión por los pedidos de los intendentes pero finalmente acordaron. En la mayoría de los distritos, el diputado buscó llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles. Para evitar las PASO en Quilmes, se reunió con el ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez y la diputada Mayra Mendoza. Esta pelea tiene, hasta esta noche, final abierto. En Mar del Plata le ofreció –sin éxito– al ex intendente, Gustavo Pulti competir como legislador provincial para dejarle la competencia a Fernanda Raverta. A ambas legisladores de la agrupación juvenil, en diciembre se les vence el mandato en la Cámara de Diputados. También vencen las bancas de otros camporistas como Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque, quienes, al igual que Máximo, tendrían un lugar asegurado en la lista de diputados.

“Yo voy tercero y te dejo el primer lugar Sergio, tenemos que ganar la Provincia”, le dijo Máximo a Massa. El líder del Frente Renovador desconfiaba que el acuerdo con Fernández pueda ser deshecho por la ex presidenta, por lo que se aseguró de sellar las negociaciones con el diputado. Máximo puso a De Pedro a terminar de definir los lugares en las listas que ocuparía el Frente Renovador. La lista de 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires contará con varias mujeres del espacio que lidera Máximo.

Pero la autoridad del hijo de CFK saltó el alambrado bonaerense y se metió también en las listas de legisladores nacionales y provinciales de otros territorios. Si bien Alberto Fernández es quien lidera las negociaciones con los gobernadores peronistas y los dirigentes de este sector de las provincias que no gobiernan, hay algunos pedidos de Máximo con los que tiene que lidiar. “Alberto está mediando entre la lista de los gobernadores y la avanzada de La Cámpora”, detallan en las oficinas de la calle México del candidato presidencial. Río Negro, Santa Fe (Marcos Cleri renovará su banca), Mendoza y Tierra del Fuego son algunos de los distritos que tendrán representantes de La Cámpora. En esta última provincia serán sus referentes locales, Matías Rodríguez y Eugenia Duré quienes encabecen la lista de senadores.

Quien debió bajar sus aspiraciones a jefe de Gobierno porteño fue Mariano Recalde. Pero La Cámpora se aseguraría una banca en el Senado con su postulación. Tras la derrota de 2015 y afuera del poder, muchos creyeron que ya no tendrían que pelear con los dirigentes de la agrupación juvenil por los distintos espacios. Pero, una vez más, este grupo dejará a varios heridos en el camino.