Un intendente del PJ reprobó a Vidal y Macri durante una inauguración en el Conurbano

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, no escondió su malestar este martes durante el acto que compartió junto al presidente Mauricio Macri, y la gobernadora María Eugenia Vidal por la inauguración del Metrobus de la Ruta 8, donde los acusó de retrasar las inversiones en su municipio de forma “arbitraria”.

“Este Metrobus fue un reclamo de los vecinos porque lo que hicieron fue muy injusto y muy arbitrario: la obra venía de la Ciudad de Buenos Aires, se frenó en la avenida General Paz, saltearon la ciudad y continuaron con el Metrobus en Tres de Febrero”, sostuvo Katopodis en relación a las inversiones realizadas en el municipio gobernado por el intendente de Cambiemos, Diego Valenzuela.

“Es la primera vez que vienen en 4 años y es justo a un mes de la elección. Es claro cuáles han sido las prioridades del Presidente y de la Gobernadora para con San Martín. Tienen que entender que esta obra no es para el intendente, es para los vecinos”, sentenció.

El malestar del jefe municipal también se hizo evidente a través de su gestualidad en el momento en que Vidal y Macri hacían uso de la palabra. Durante todo el acto mantuvo un gesto adusto y negó de forma persistente con su cabeza ante las afirmaciones de los dirigentes de Cambiemos.

“El cambio que empezamos y estamos haciendo es concreto, es lo que está acá. Del otro lado está lo que ya conocemos, lo que vivimos por décadas: el abandono, las mentiras, las ilusiones, la desidia y el cinismo”, afirmó Vidal ante la mirada reprobatoria de Katopodis.

Después de 4 años, hoy fue la primera vez que vino el presidente y la gobernadora a inaugurar algo en #SanMartín, lo que demuestra cuáles son sus prioridades con los vecinos. Hace años que venimos reclamándoles la obra de Ruta 8, que esta mañana fue parcialmente habilitada. pic.twitter.com/f5DTqdbMUK — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) July 16, 2019

Los mismos gestos se repitieron cuando Macri sostuvo, a tono con el discurso de campaña, que "estamos entrando en una etapa fundamental, este es un año bisagra donde vamos a elegir seguir en este camino hacia el futuro o volver al pasado".

"San Martín durante cuatro años no tuvo una obra importante, no cumplieron con su palabra, no arreglaron escuelas, no se comprometieron con la seguridad. Eso se repite con cada municipio del peronismo. No hay duda de que a los municipios de Cambiemos ellos los tratan de otra manera, de otra manera los cuidan y repiten lo que antes ellos criticaban", lo refutó Katopodis.

El acto tuvo lugar en el último día en que puede realizar actos de Gobierno en campaña, y estuvieron presentes el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, María Luján Rey.

