Sergio Massa contó cómo fue el reencuentro con Cristina Kirchner: "Fue una charla de cinco horas"

Sergio Massa, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires bajo el sello del Frente de Todos, habló a días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 11 de agosto, y contó cómo fue la decisión de sumarse al espacio y en particular sobre su reunión con la exmandataria Cristina Kirchner.

"La primer reunión (con Cristina) no se hizo pública. Fue de más de cinco horas, en la casa de un amigo en común. Tuvimos una charla muy profunda de lo que pasó, lo que pasa en la Argentina y lo que debe pasar para adelante", relató el tigrense en diálogo con Viviana Canosa por canal 9. "Nuestra responsabilidad como dirigentes políticos es volver para ser mejores, y aprender que si alguien piensa distinto es bueno que escuchemos, y no nos pase como antes que transformamos nuestra peleas en división", dijo respecto del vínculo entre ambos.

En relación a su vínculo con el precandidato a Presidente Alberto Fernández, dijo tener la seguridad de que "va a ser una gran presidente": "Mostró en la confluencia de 19 fuerzas políticas distintas que tiene una enorme vocación por cerrar la grieta. Mi obligación era construir una nueva mayoría y darle un nuevo gobierno al país”, consideró Massa.

El ex intendente de Tigre detalló además que con el exjefe de Gabinete "se conocen desde hace muchísimos años" y tienen un vínculo "político afectivo y personal". "Veníamos charlando mucho sobre la necesidad de darle un nuevo gobierno a los argentinos y yo traía en mi valija los reparos propios de los errores del gobierno de Cristina, que hicieron que en su momento tomara distancia en su momento y planteara una fuerza distinta", explicó.

Tras la decisión de sumarse al Frente de Todos, destacó que pudieron construir "una agenda programática, un acuerdo social y económico" planteando cuáles son los carriles por lo que tiene que ir el país. "El gobierno le ha cedido las decisiones al Fondo Monetario Internacional, y es muy difícil que el Fondo entienda lo que pasa con los jubilados y las pyme, con los trabajadores. Prometió una lluvia de inversiones que no vinieron, porque no pudo construir confianza económica. La mitad del gabinete tiene su plata afuera, ¿cómo va a confiar un inversor extranjero? Creo que no les importa", criticó.

Además, resaltó que el problema es que el Gobierno "hace todas cosas que suman pero que no les dan de morfar a la gente". "La promesa de sacar el impuesto a las ganancias fue una de las peleas que tuve yo con ellos, porque no lo hicieron", recordó el candidato a diputado.

Ante la consulta de qué pasará si gana el espacio comandado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sostuvo: "Cambia la agenda. Hay un paquete de propuestas puestas en reactivar el mercado interno. Imagino un futuro con mucha esperanza, creo que aprendimos de los errores del pasado. Los argentinos se merecen un Gobierno que trabaje por ellos, donde el Estado recupere su rol de promover el desarrollo. La tarea que tenemos es titánica", anticipó Massa.

