Divorcio político: Graciela Camaño dijo que rompió "todo vínculo" con Massa

No pasaron todavía dos meses desde que Sergio Massa se emocionara hasta las lágimas cuando su ‘madrina’ política, Graciela Camaño, pronunció un tierno elogio ante una multitud: “Yo creo en Sergio desde el momento en que con 17 años, un mocosito, se me plantó en la agrupación y me dijo que él iba a ser presidente…" "¿Cómo no voy a creer en vos si sos el único dirigente de la Argentina que puede exhibir su vida pública, su vida privada, como ningún otro?”, decía la precandidata a diputada, que ahora acaba de asegurar que rompió “todo vínculo” con el exintendente de Tigre.

Lo dijo este miércoles a la noche al ser entrevistada en el canal LN+. La diputada, aliada del candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, respondió con contundencia al ser consultada sobre si Massa se siente cómodo siendo parte del Frente de Todos: “No sé, porque no tengo relación. Cortamos todo vínculo. Estamos en dos proyectos distintos: yo aspiro a que Lavagna sea presidente, y él que Alberto Fernández sea elegido”. Atrás quedó ese emotivo 29 de mayo en que Camaño dijo a todos que Massa era “el único dirigente de la Argentina que no tiene la mochila pesada, que ha hecho una carrera política y que no puede ser señalado por el dedo acusador de nadie”.

Desde que en el mes de junio Sergio Massa rompió con el peronismo “renovador” para sumarse a las filas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Camaño viene diciendo que su antiguo protegido cometió un grave error. “Lo conveniente es que cada uno se aboque y trabaje en lo suyo”, dijo a LN+. “Ahora no hablamos, pero sí después de la decisión que tomó, y no fue una decisión de él, era algo que estaba ahí. Esto también fue lo que lo hizo dudar a Lavagna en cuanto a construirse su candidatura dentro de Alternativa Federal”. “Había muchos dirigentes del propio espacio que querían resolver de la misma manera que Massa”, señaló.

VIDEO | El día que Graciela Camaño emocionó a Sergio Massa hasta las lágrimas

VIDEO | Camaño habló de Massa con Fontevecchia: "A veces las mamás no saben qué hacen los hijos"

D.S.