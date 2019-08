En el Día Internacional del Gato, Carrió publicó un spot de apoyo a Macri

A sólo tres días de las PASO, y con los precandidatos presidenciales con sus respectivos cierres de campaña, la diputada Elisa Carrió protagonizó un spot donde muestra su apoyo a Mauricio Macri. ¿El detalle? en el video aparece uno de sus gatos, y lo compartió la fecha en la que se celebra el día internacional de ese animal, el cual también se usa para caracterizar despectivamente al Presidente.

En un video que compartió en sus redes sociales, Carrió precisó: "Hace cinco años, un grupo de hombres y mujeres, muchísimos argentinos, creímos que otra Argentina era posible y ganamos elecciones pacíficas y no violentas. Nuestro objetivo era que un gobernante del PJ o no militar cumpliera su mandato como Marcelo T. de Alvear y esto lo hemos conseguido todo".

Asimismo, siguió: "Entre todos hemos hecho dos milagros. 1) Salir de un régimen autoritario y fascista a una democracia. 2) Ganar la República, que es la maldición de 1930. ¿Faltan cosas? sí, pero todo lo que hicimos. Porque hace casi noventa años que esta fiesta institucional, digamos de alguna manera, no la recobrábamos. Esas son las condiciones para la prosperidad económica. Sé que estamos mal, todos nosotros estamos mal, pero bueno lo importante es que no volvamos a estar más de esta forma, no cíclicamente, que salgamos de la historia. Y yo creo en él, hoy cuatro años después yo les digo, yo fio, yo creo en Mauricio Macri".

Archivo | El inventor de Macri Gato: “No creo que se pueda sacar el apodo”

'Macri gato'. Esa expresión fue creada por un diseñador gráfico y web, músico, mago, actor, profesor, payaso. A mitad del 2016 creó una página – www.macrigato.com.ar- y un logo, y así terminó de definir una idea. “Antes de mi web solo habían tres memes en internet. Hoy son incontables. De alguna manera lo convertí en marca, y hoy está en todas las marchas kircheristas del país”, contó el hombre en una entrevista con revista Noticias.

Consultado sobre el origen de la frase, contó: "'Gato', como insulto, tiene varias acepciones. Se le decía, en las cárceles 'gato' al mulo del jefe del pabellón, que ejercía autoridad no para él sino para el que está más arriba. En este caso, Macri sería el gato de alguien más: de Trump o de las empresas, según a quien se le pregunte. Hay otra que viene de mucho más atrás: 'gato' viene de 'gatillar', que era el hombre que pagaba y que regenteaba mujeres. En los barrios bajos le dicen 'gato' al que tiene plata. Gato también es autoridad: '¿Qué te hacés el gato?', es algo que se escucha desde hace muchos años. En el norte del país 'gato' significa ladrón, directamente. En todos los casos es con tono descalificativo y en todos trasciende al animal".

Un senador de Cambiemos habló del Presidente como "Macri gato"

El Día del Gato. En la Argentina se celebra el 17 de febrero, sin embargo a nivel internacional es el 8 de agosto. El 'Día de los Gatos' fue instaurado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal como una forma de dedicatoria a los felinos que aparecen en tantos videos de Internet. Se trata de una jornada emotiva en relación a estos animales domésticos, ya que se festeja tras la muerte de Sacks, el gato de la familia del expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, en 2001.

F.D.S./FeL