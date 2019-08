Vidal volvió a cruzar a Brancatelli en campaña: "Vidal no es Macri, Vidal es Vidal"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visiitó este miércoles 7 de agosto el piso de Intratables, a tres días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 11 de agosto. Como en las elecciones de 2017, la dirigente de Cambiemos tuvo un cruce con el periodista Diego Brancatelli, que la cuestionó por "no hablar de economía cuando todas las variables económicas a nivel nacional han empeorado", y le preguntó si ella es parte del gobierno de Mauricio Macri, por una presunta intención de "esconder" al presidente en la boleta bonarense.

“Quiero que me diga sí o no, si Vidal es Macri y por qué, porque me consta que esconden a Macri en la boleta, me lo ha dicho gente de Cambiemos. ¿Por qué lo esconden?”, le consultó Brancatelli. "Mañana vamos a cerrar la campaña juntos, así que escondido no está. El acto más importante de campaña es ese. Es un disparate decir que está escondido en la boleta, la gente sabe qué elige, no subestimemos a los bonaerenses”, argumentó la mandataria provincial al comienzo de su respuesta.

“Trabajo y lo conozco a Macri hace 16 años y la gente me ha visto muchas veces con él. Todo el mundo sabe que somos un equipo. Pero hay algo que sí te digo: Vidal no es Macri, Vidal no es Heidi, ni un hada virginal. Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires y al que no le gusta que se la banque", cerró.

El encuentro entre el periodista —quien dejó en claro en varias oportunidades su afinidad con el kirchnerismo— y la gobernadora de la Provincia recuerda a un cruce similar que ambos tuvieron en el piso de Intratables en 2017, también a pocos días de las PASO, cuando el ahora senador Esteban Bullrich era candidato en la boleta bonaerense y se enfrentaba a la actual postulante a vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner. El legislador ganó en las generales de octubre por más de 5 puntos, pese a que en las PASO se impuso la senadora de Unidad Ciudadana con el 0,21%.

En esa ocasión el cruce fue en un tono más tenso, y se dio cuando el periodista le cuestionó por las "promesas incumplidas" que se hicieron en campaña, como la "pobreza cero", la situación de los jubilados y la inseguridad, sobre todo en el Conurbano. Con vehemencia, la gobernadora respondió a las críticas de Brancatelli: “Yo no soy de las que se enojan, me mantengo tranquila pero me rompo el alma y el ‘quetejedi’ todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie, hace diez años que recorro las villas", disparó Vidal en esa oportunidad.

"Vidal no es Macri, Vidal no es Heidi, ni un hada virginal. Vidal es Vidal", dijo la Gobernadora

La respuesta al panelista de Intratables y el video de la discusión, que se dio casi en el límite de la veda electoral por la proximidad del día de la elección, tuvo miles de reproducciones, y llegó a ponerse en cuestión si el “enfrentamiento” benefició al oficialismo por el voto ”antikirchnerista” tras el alcance que tuvo el cruce televisivo. Incluso el propio asesor presidencial Jaime Duran Barba se refirió en ese momento a lo ocurrido al decir que "el video de Vidal y Brancatelli lo vieron tres millones de personas", y que eso influye en los electores. "Yo no influyo nada, ese vídeo de Vidal sí", expresó.

