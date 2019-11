Hebe de Bonafini: "Hay que darles documento a todos los indocumentados de los países limítrofes"

La titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, expresó su alegría por la inminente asunción del presidente electo, Alberto Fernández, y consideró que una de las medidas a tomar durante el próximo mandato es la de “dar el documento a todos los compañeros indocumentados de los países limítrofes”.

En su habitual conferencia de los jueves, la referente de los derechos humanos lamentó la miseria que hay en el país y explicó que hay chicos que no pueden acceder a las tarjetas que reparte el Gobierno para adquirir alimentos porque ni ellos ni sus padres tienen DNI.

“Vamos a esperar para que todos los niños, hasta de la villa más tremendamente pobre, coman. Y a veces los niños no comen no porque el Gobierno no les da una tarjeta, es que no tienen porque no tienen documentos. Y si vos no tenés documento, no podés tener tarjeta. Eso también es una cosa que hay que rever”, planteó de Bonafini.

Fue entonces cuando señaló que una de las medidas que va a tomar la próxima gestión es brindar documentación a quienes la requieran: “Hay que darles documento a todos los compañeros indocumentados de todos los países limítrofes, sino ¿cómo estamos armando todo esto? Y todo esto da mucho trabajo y eso lo van a hacer”.

La titular de las Madres se mostró dispuesta a ayudar a quien lo necesite a realizar los trámites pertinentes y a obtener los documentos necesarios. “El documento es algo que nos hace presentes también tristemente lo digo, para una tarjeta para comer, así que ayudemos también a eso. Si no tenés documento, no sos nadie, no sos nada, no existís. Así que ayudemos también en eso que va a hacer mucha falta. Y eso es aportar a la patria, porque la patria son los compañeros que no comen, que no tienen casa y que no tienen trabajo”, concluyó.

En vivo Marcha Nº 2169 Madres de Plaza de Mayo Transmisión en vivo de la Marcha Nro 2169 de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Con las palabras de Demetrio Iramain, Eduardo Valdés y #HebeDeBonafini #ConLasMadresNo #TransmisionEnVivo #MadresDePlazaDeMayo #42AñosDeLucha #LaLuchaContinúa Publicado por Asociación Madres de Plaza de Mayo en Jueves, 7 de noviembre de 2019

Al principio de su intervención, Hebe habló de la esperanza que representa para el país el triunfo del Frente de Todos y pidió paciencia a la población con una expresión muy similar a las que usó el presidente Mauricio Macri durante su mandato: “Lo más difícil va a ser aguantar este año que nos va a tocar todavía porque las cosas no son magia, no se arreglan de un día para el otro aunque todos pongamos lo mejor que tenemos”.

También elogió la decisión del mandatario electo de revisar los cargos que designó Macri antes de las elecciones, así como valoró que Fernández "no promete pavadas, dice qué va a hacer".

B.D.N. / C. P.