Para Víctor Hugo, la postura del Gobierno sobre Venezuela: "Es intolerable y da mucha vergüenza"

La decisión del Gobierno argentino de expresar su "profunda preocupación" por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, generó una serie de críticas donde nuevamente el "fuego amigo" salió a cuestionar la decisión tomada por la admnistración de Alberto Fernández.

El más duro cuestionamiento llegó de la mano del periodista, Victor Hugo Morales, que en su programa de AM750 manifestó: “Es intolerable y da mucha vergüenza y dolor” dijo el conductor de La Mañana. Víctor Hugo consideró que se trata de un pronunciamiento injusto. “Argentina se pone de rodillas ante Trump y los Estados Unidos con esto” denunció.

El Gobierno argentino pidió "elecciones transparentes y creíbles" en Venezuela

“El Pro felicitó al gobierno por su pronunciamiento sobre Venezuela” indicó Víctor Hugo. “Alberto Fernández le dio una gran felicidad a Trump y a todos los gobierno de derecha de América del Sur” sostuvo.

En su editorial, el conductor de La Mañana dialogó con el periodista y corresponsal desde Venezuela, Marco Teruggi, quien indicó el comunicado generó una gran desilusión. “Es una nueva página de la construcción mediática por parte de los Estados Unidos sobre Venezuela” indicó Teruggi. “La derecha que se va a abstener de las elecciones es una minoría”.



"Argentina sigue con el Grupo de Lima, que se creó para organizar la salida de Maduro del poder; es una entidad claramente golpista y seguimos allí", expresó Victor Hugo. "Durante las elecciones anteriores, la derecha no se presentó porque sabía que perdía; después sacó a la gente a la calle en un claro intento de golpe de estado, que es lo que posiblemente en algún momento tenga que padecerse en otro país esperando que no sea la Argentina; los que intentaron el golpe de estado fueron presos. ¿Qué defensa tiene la democracia frente a los que mandan a la calle a miles de personas a matar o morir por elecciones, que fueron limpias pero —como las iban a perder— se les antoja que no? Viendo la alegría que tienen el PRO, Clarín, La Nación y el Departamento de Estado, me hace pensar que el Gobierno ayer dio un paso un tanto desilusionante, para decirlo de una manera respetuosa, en el tema Venezuela", planteó Morales.



El comunicado dado a conocer por el Gobierno señalaba que se debe "encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional" a través de elecciones en Venezuela.

La ONU intenta desbloquear la crisis de derechos humanos en Venezuela

"Señora presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela", comenzó su intervención Federico Villegas, embajador argentino ante el organismo internacional en Ginebra, Suiza.

Pero no sólo Victor Hugo Morales criticó este pronunciamiento, la periodista Cynthia Garcìa también dijo lo suyo a través de su cuenta en twitter: @NicolasMaduro ganó por más de 6 millones de votos. La oposición al @PartidoPSUV compitió en elecciones libres. Los graves problemas d #Venezuela no validan las intentonas injerencistas del manual de @realDonaldTrump No permitamos esta extorsion @alferdez ​ #VivaLaPatriaGrande

. @NicolasMaduro ganó por más de 6 millones de votos. La oposición al @PartidoPSUV compitió en elecciones libres.

— Cynthia García (@cyngarciaradio) July 16, 2020

