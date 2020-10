Berni: en Guernica hubo gente "sin problemas habitacionales" que se enfrentó con la policía

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló este jueves 29 de octubre tras encabezar el desalojo en la toma de tierras en Guernica y apuntó contra los "grupos de izquierda" que es gente "sin problemas habitacionales" que "fueron a enfrentarse con la policía". "Hoy respetamos el derecho a la propiedad privada", enfatizó.

El funcionario provincial participó de los operativos y contó algunos detalles como que "había hierros enterrados como cazabobos" y que "en el grupo de manifestantes violentos, había gente estudiante de colegios importantes, dos detenidos son del Colegio Nacional Buenos Aires". Asimismo, aseguró: "El pico de tomas fue hace tres meses, tuvimos 20 tomas en una noche".

"Se hizo lo que se debía hacer. Tratamos de minimizar la violencia. Teníamos que proteger a todos los chicos que había. Los Grupos de Izquierda fueron a enfrentarse con la policía. Es un esquema propio de los grupos de Izquierda. Hubo 4 o 5 policías heridos menores. Hubo 37 detenidos. La parte violenta no tenía problemas habitacionales. Hoy respetamos el derecho a la propiedad privada", expresó entrevistado por Intratables en América TV.

En esa línea, agregó: "La que otorga fechas de desalojo es la Justicia. El pico de tomas fue hace tres meses, tuvimos 20 tomas en una noche. La Justicia es reacia que se hagan los desalojos de noche. El fiscal pedía esperar la claridad del día".

En cuanto a la situación habitacional, dijo: "Estaba el ministro Larroque dando soluciones habitacionales. El Gobierno asumió la responsabilidad, había que atender situaciones de extrema vulnerabilidad, por eso el Ministro Larroque trabajó estos días para atenderlo. Había gente que la pasaba muy mal, un caballito lo sacamos, se caía del hambre, a gente que cuidaba sus pollitos. Duele como persona y como peronista".

Berni también hizo referencia al subsidio de 50 mil pesos por seis meses que implementará el Gobierno bonaerense: "Que yo sepa no se implementó el subsidio de 50 mil pesos. El subsidio de 50 mil pesos, no es que quedó sin efecto, sino que es para resolver el tema pero no tiene que ver con Guernica".

Video: Así planeó Berni en la madrugada el sorpresivo desalojo de Guernica

"No me fui hasta que las últimas personas que se retiraron del predio, hoy durmieran bajo techo y con comida caliente. No se ven, pero había muchos chicos, muchos bebés, la policía puso su cuerpo para protegerlos y que se retiren por otro lado. No dormí, el operativo comenzó ayer desde el mediodía", contó.

"Que un ministro esté ahí, es hacerse responsable civil y penalmente por los 4 mil policías del operativo. El Gobierno bonaerense estuvo compenetrado. Estuvo Defensa Civil de la Provincia, hubo una planificación de seis etapas, una de las últimas era el ingreso de seis etapas, para ir casa por casa para resolver sus situaciones", relató.

Asimismo, comentó: "Les exigimos que se quedaran en sus casillas a las personas que tengan necesidades concretas, con Desarrollo Social y Defensa Civil se trabajó con esa gente. Las casas que se prendieron fuego, fue por los manifestantes que dejaron garrafas para que exploten, explotaron dos garrafas. Hay intereses que atentan contra la buena voluntad de la gente, confían en el canto de sirena de estos manifestantes".

Kicillof y Larroque defendieron el desalojo en Guernica: "Fue correcto"

"Hay un mecanismo de acción psicológica, que estos grupos saben usar muy bien. Acá hubo todos grupos de partidos de izquierda. No hubo detenidos que fuera de la gente de Juan Grabois, tampoco del Movimiento Evita", dijo Berni.

En ese sentido, agregó: "En nuestro propio partido hay intereses mezquinos. No quiero mencionar nombres. La metodología de estos movimientos es mandar al choque a la juventud efervescente y luego aparecen los líderes como salvadores, a ir comisaría por comisaría. Mandan al frente a los chicos, como los que vinieron del Colegio Nacional Buenos Aires, y luego ellos con el legajo limpito, aparecen.

"Cuando hablamos de intento de toma de parte de personas que tienen actividad política importante, nada tiene que ver con la necesidad. Había un sector que están identificados, ya había marcado su territorio para realizar narcomenudeo", concluyó.

EuDr / DS