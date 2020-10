Axel Kicillof: "Mauricio Macri reapareció para hacer daño"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dejó fuertes críticas contra el ex presidente Mauricio Macri por su reaparición pública en las últimas semanas. "El macrismo fue un experimento espantoso y para olvidar. Reapareció para hacer daño", expresó.

En una entrevista con la agencia Télam, el mandatario provincial apuntó contra las declaraciones del Macri en las últimas entrevistas en las que criticó al peronismo. "Son discursos memorizados, incoherentes y mentirosos. No llama la atención: prometió mejorar todo y fue un desastre como gestión económica", dijo.

"Hubiera esperado una postura un poco más seria. Es una suerte de campaña electoral adelantada buscando hacer daño al Gobierno. Un volumen de irresponsabilidad muy llamativo. Me gustaría tener una oposición un poco más seria y más empática con la situación. Macri le habló a un público muy pequeño y generó más despelote en la oposición que con nosotros", manifestó Kicillof.

Axel Kicillof lanzó fuertes críticas contra Macri. FOTO: Télam

El gobernador también apuntó a la falta de autocrítica del ex mandatario: "Dijo que había bajado la pobreza, cuando la subió; que había devuelto la economía en el mismo escalón en el que estaba, y la dejó en el quinto subsuelo; tuvo tres años de caída económica y la inflación más alta de los últimos 20 años; fue el proceso de endeudamiento más grande y rápido de la historia Argentina".

"Un experimento espantoso y para olvidar. No dejó desastre por hacer y no sé quién puede tomar en serio que venga ahora a dar consejos, a explicar cómo hay que manejar la economía o qué hacer con la pandemia. Uno pensaba: "Se tomó un tiempo, cayó en la cuenta y viene a ayudar". No, reapareció para hacer daño", señaló.

Kicillof: "La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra"

Por otro lado, también habló sobre la situación sanitaria en la Provincia de Buenos Aires por la pandemia del coronavirus: "Todos pensaron que la provincia iba a explotar con la pandemia y dimos una respuesta contundente. Este tipo de esfuerzos que son del conjunto de los bonaerenses deben llenarnos de orgullo. Mientras tanto, no me relajo, ni festejo. Si logramos salir de esto, se va a valorar todo lo que se hizo. En la provincia tenemos un Gabinete que no duerme hace meses".

"Estábamos ante la tormenta perfecta y vino la pandemia. Pero estamos comprometidos a atravesar esta situación inédita y dramática. Alberto está mostrando una especial capacidad para conducir el Gobierno en momentos de enorme dificultad. Dada esa circunstancia y sabiendo que veníamos de una situación de mucho daño, estamos haciendo un papel muy positivo", comentó.

Kicillof anunció aperturas de centros comerciales y deportes al aire libre a partir del 2 de noviembre

Kicillof también habló de que lanzaron un plan de tierra y vivienda y dejó una particular definición sobre los barrios privados y los countries: "La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo".

Por último, también dejó un análisis del Frente de Todos a casi un año de la victoria que los llevó a ser Gobierno: "Contra todos los pronósticos, mostramos que se pudo construir el Frente de Todos, hacer una campaña muy prolija y tremendamente exitosa. En la provincia decían que iba a perder por afano y le ganamos a Vidal por casi 20 puntos. Ella era para todo el mundo imbatible. Tenemos capacidad, comprensión y conciencia sobre las dificultades que hay tras cuatro años de neoliberalismo feroz. Sabíamos que iba a tocar una época de reconstrucción y para eso constituimos el Frente, donde hay matices, pero hay responsabilidades asignadas, roles y eso se fue acomodando".

