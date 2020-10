Kicillof anunció aperturas de centros comerciales y deportes al aire libre a partir del 2 de noviembre

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy que si los casos de Covid-19 se mantienen en baja en la provincia a partir del lunes 2 de noviembre se habilitarán los negocios en los centros comerciales, nuevos deportes al aire libre y ampliación de la construcción privada.

"Si durante la próxima semana los casos siguen descendiendo, vamos a avanzar a una nueva etapa, en la que se van a permitir locales comerciales en centros comerciales, solo locales, no patios de comidas", explicó Kicillof.

En conferencia de prensa en La Plata, el mandatario provincial también detalló que se habilitarán "ensayos y asistencias de artistas a sus estudios; talleres culturales; ampliación de la construcción privada; y deportes al aire libre", señaló.

Asimismo, Kicillof afirmó que la ciudadanía está "resistiendo a una de las peores catástrofes de la historia" por la pandemia de coronavirus.

"Somos un pueblo que está resistiendo a una de las peores catástrofes de la historia y vamos a seguir resistiendo", subrayó, y agregó: "Tenemos que seguir en guardia y organizados. No fue por milagro que no tuvimos una catástrofe en la provincia, fue por esfuerzo de la sociedad y por quienes tenemos la responsabilidad de gobernar".

En esa línea, destacó "la solidaridad del pueblo" durante la pandemia y pidió no atender a quienes quieren que la ciudadanía "baje los brazos". "La pandemia no terminó, pero lo primero que se observa es la solidaridad de nuestro pueblo. Algunos no los ven, o no lo quieren ver y nos quieren hacer bajar los brazos", manifestó, y recordó que "decían que la Provincia iba a sufrir un colapso", pero no pasó.

En otro orden, Kicillof apuntó también al ex presidente Mauricio Macri y a la oposición que -a su entender- "todavía no entendió que no es un año electoral".

"Hay parte de la oposición que todavía no entendió que no es un año electoral, es un año de pandemia y tenemos que hacer lo posible para mantenernos unidos", resaltó el mandatario provincial.

Sobre Macri, expresó: "Lo veo al ex presidente, con el daño que hizo, y suena raro que intenten darnos consejos". "También lo digo por las peleas absolutamente absurdas en las que nos quieren hacer perder el tiempo. No es un momento para enfrentamientos inconducentes y tratar de sacar ventaja. No voy a caer en provocaciones", enfatizó.

Por último, sobre el planeamiento turístico de cara al próximo verano, detalló que "con la aplicación Cuidar, se va a permitir que se vaya a los propietarios no residentes de vacaciones y desde el 1 de diciembre".

"Va a haber una acción muy fuerte de promotores de cada estado provincial que van a estar explicando y ayudando a cumplir las medidas sanitarias. Aunque estén en traje de baño en una playa va a tener que mantenerse la distancia. No podemos permitir aglomeraciones turísticas que fomenten contagios aunque sea al aire libre y no un lugar cerrado. Probablemente pase algún día, pero tenemos que evitarlo. También evitar brotes y que las personas terminen con fiebre en sus vacaciones. Y para algunos grupos de riesgo tiene consecuencias mucho peores. Por eso les pedimos a ellos que traten de ir al final del periodo de vacaciones, donde hay menos aglomeración de turistas", aseguró.

Y concluyó: "No vamos a permitir los boliches. Hemos visto fiestas clandestinas, es muy lindo compartir un mate, tomar del pico, darse un beso, pero eso es contagioso, ojalá pudiéramos tener la vacuna y estar inmunizados. Les quiero hablar a los jóvenes que son los que más esfuerzo están haciendo. Se contagian, contagian a los demás, pero el daño que el virus les hace es mucho menor. Pero les estamos pidiendo un esfuerzo solidario, porque si circula el virus puede afectar a los grupos de riesgo. No es una gripe común, no es una enfermedad linda para tener. Y ni siquiera conocemos qué secuelas deja. No quiero sembrar pánico, pero es una enfermedad que todavía no se conoce en profundidad por el poco tiempo que hemos tenido para estudiarlo. No es una cuestión de que se muera menos gente nada más, sino de que se contagie menos gente".

