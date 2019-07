Bullrich defendió el Servicio Cívico: "Hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores (SCVV) "viene a trabajar sobre un vacío" que se generó a partir de que "hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan" y a los cuales "la Educación no les está dando respuestas".

"Hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan a los que la Educación no les está dando respuestas o directamente los chicos no pueden generarse una responsabilidad como para ir a la escuela. El Servicio Cívico viene a trabajar sobre ese vacío, ese faltante, como para que puedan reencontrarse en la escuela o con cursos de capacitación que los vamos a hacer con el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica", precisó Bullrich.

El SCVV estará bajo la órbita de Gendarmería Nacional y tendrá como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos" a jóvenes de 16 a 20 años, dijo al ser entrevistada en radio La 990, en la que explicó que "el objetivo es comenzar en seis lugares y que los chicos puedan encontrar una salida, una orientación vocacional, que puedan trabajar en talleres de liderazgo".

“Van a trabajar con habilidades y destrezas para el trabajo. Es para aquellos que dejaron la escuela y que de esta manera vuelvan a retomarla y para los que siguen estudiando y que les permita encontrar un camino de expectativa, de esperanza y de futuro. Va a ser muy positivo para los jóvenes y va a ser masivo el intento de inscripción del Servicio Cívico Voluntario", agregó.

Bullrich precisó que los cursos estarán orientados en lo que refiere a "robótica y software", pero también se dictarán aquellos "más tradicionales como plomería y tornería". "A partir de enero va a tener una conectividad muy importante con una salida laboral", sostuvo la funcionaria, quien añadió: "Del 1 de agosto al 1 de septiembre se realizará la inscripción en seis sedes hasta el 31 de diciembre".

El Ministerio de Seguridad de Argentina anunció este martes la creación del Servicio Cívico Voluntario cuyo objetivo es capacitar a los jóvenes de 16 a 20 años en "valores democráticos y republicanos". “A partir de esta prueba piloto vamos a intentar llegar a un núcleo muchísimo más amplio de jóvenes junto con el Ministerio de Educación para ampliar las posibilidades de los chicos", concluyó Bullrich. ​Según el texto de la resolución , los jóvenes podrán inscribirse " voluntariamente" y comenzará a implementarse "a través de experiencias piloto, que serán desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2019".

