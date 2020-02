Macri "quería hacer una Casa Rosada al estilo Trump Tower", dijo Oscar Parrilli

El senador nacional Oscar Parrilli, que denunció al expresidente Mauricio Macri y al exsecretario general de la Presidencia Fernando De Andreis por supuesta destrucción del patrimonio histórico y cultural de la Casa Rosada, afirmó que el gobierno anterior “quiso meter en la histórica Casa Rosada una Trump Tower con una total falta de respeto por la historia”. Al explicar el por qué de su denuncia, Parilli dijo que Macri y De Andres “realizaron un plan maestro de una serie de modificaciones dentro la Casa Rosada que implicaba básicamente la destrucción de partes históricas” y mencionó una escalera de mármol de carrara del año 1895 que “destruyeron” y “anularon”.

“Quitaron la escalera para poner un ascensor. Nosotros pedimos que se analice el master plan porque ahí hay otras acciones que modifican otras estructuras de la Casa Rosada. Pensaban hacer un ascensor vidriado en los patios que comunican los tres pisos, lo cual sería modificar toda la estructura y composición", dijo Parrilli en una entrevista con el portal Sputnik. Según el legislador, “la intención era destruir, sin ni siquiera buen gusto ni criterio”. “Si querían hacer una Casa Rosada al estilo de una Trump Tower con vidrios, hubieran hecho un nuevo edificio. Quisieron meter en la histórica Casa Rosada una Trump Tower con una total falta de respeto por la historia”, describió.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el exjefe de los espías regresó a la Casa Rosada: “Tenía interés en ver lo que habían hecho, me invitó el actual secretario de la Presidencia. Hice una visita y vi todo el desastre. Por eso hice la denuncia, es una obligación como ciudadano”. Recordó en la entrevista que Néstor y Cristina Kirchner se dedicaron a “recuperar salones, espacios, obras de arte y a sacar entrepisos”, lo que él denomina un “trabajo muy grande que costó mucho dinero” y que, en contraste, Macri “se dedicó a hacer call centers” en todos los salones de la Casa Rosada. “Ahí estaban los famosos trolls de Marcos Peña para meterse en las redes y hacer campaña con dinero público”.

“Lo que hicieron con la Casa Rosada es lo que hicieron con el país, no es casual. Para ellos no hay historia. Forma parte de su manera de pensar: destruir todo y creerse los nuevos hacedores”, se quejó el senador, quien señala que el gobierno anterior “pensaba que tenían impunidad y que podían hacer lo que quisieran, que nadie les iba a pedir rendir cuentas de eso”. “Claro, como la historia de los antepasados de ellos no la pueden contar porque es una historia de muerte, de corrupción, de tortura, de desaparición, entonces siempre empiezan de nuevo. Es más, en muchas oportunidades dijeron '¿para qué sirve la historia? Saquemos los próceres de los billetes'”, sentenció.

Qué dice la denuncia de Parilli:

“El gobierno de Mauricio Macri no contó con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (que es obligatoria) para realizar esa intervención en la Casa Rosada y provocó un daño irreparable al patrimonio histórico nacional”.



Parrilli reclamó saber "si el silencio de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos frente a semejante destrucción patrimonial no significó un accionar cómplice que permitió la comisión de los delitos que se denuncian".



"Es claro que los integrantes de esa Comisión tienen obligaciones legales que cumplir y están en una posición de garantes que puede transformarlos en cómplices o coautores de los delitos denunciados por acción u omisión".



"Surge claramente que hubo decisiones del ex Presidente Macri que intencionalmente avanzaron contra las previsiones legales impuestas a todas las personas y gobiernos respecto de los bienes declarados patrimonio histórico nacional".

DS