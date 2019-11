Estados Unidos reconoció a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia

Estados Unidos reconoció este miércoles 13 de noviembre a la derechista Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales luego de semanas de tensión y multitudinarias manifestaciones.

"Estados Unidos aplaude a la senadora boliviana Jeanine Áñez por tomar posesión como presidenta interina para guiar a la nación en esta transición democrática, bajo la Constitución de Bolivia", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado difundido también por las redes sociales.

La situación durante toda la jornada en Bolivia volvió a ser de alto voltaje político y social, con parte del Congreso intentando darle marco constitucional a la presidenta interina Jeanine Añez, mientras en los alrededor del Palacio Quemado y en numerosas ciudades del país vecino volvían a producirse marchas y protestas, multiplicando los episodios de violencia y con denuncias cruzadas entre todos los sectores en pugna.

I applaud Bolivian Interim President Jeanine Anez for assuming this role at a time of great responsibility where there is a need to restore order and maintain civilian leadership in #Bolivia.