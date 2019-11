Evo Morales llegó a México: "El Presidente de México me salvó la vida"

El expresidente boliviano Evo Morales llegó este martes al aeropuerto de la Ciudad de México en carácter de asilado político luego de aceptar el ofrecimiento que le hizo el mandatario mexicano, Andrés López Obrador, tras el golpe de Estado que precipitó su renuncia.

Morales llegó en un avión de la Fuerza Aérea de México que lo trasladó desde Bolivia, en un periplo lleno de cambios de último momento por parte de varios gobiernos que afectaron el plan de vuelo previsto inicialmente.

"El Presidente de México me salvó la vida. El sábado 9 de noviembre, cuando llegaba a la zona del trópico, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes en los que le pedían que me entregara a cambio de 50 mil dólares. Muchas gracias por salvarnos la vida. Estoy muy agradecido", comenzó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) en una breve conferencia improvisada tras su aterrizaje.

"En estas tres semanas quemaron tribunales electorales, actas de elecciones, sedes sindicales. Quemaron también las casas de las autoridades del Movimiento al Socialismo, la casa de mi hermana. Anteayer quemaron mi casa en Cochabamba, e intentaron quemar otra casa, pero no pudieron gracias a que los vecinos me defendieron", sostuvo tras aclarar que renunció para frenar "el derramamiento de sangre".

“Lo más importante ahora es estar con vida, porque es lo que nos permite estar a lado del pueblo boliviano”, sentenció.

"Gracias a México, a sus autoridades, pero también quiero decirles que mientras tenga la vida seguimos en política, mientras esté en el tren de la vida sigue la lucha, y estamos seguros que los pueblos tienen todo el derecho de liberarse", concluyó.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard recibió a Evo Morales en el aeropuerto de la Ciudad de México. | Foto: AFP

En desarrollo.