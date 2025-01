Catamarca: un juez llevó a su hija en el baúl del auto y tuvo que pedir disculpas

El titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, fue filmado mientras llevaba a su hija en el baúl de su auto y el video se volvió viral en redes sociales. Las imágenes fueron captadas por el conductor de otro vehículo cuando el hombre se detuvo en un control policial y fue autorizado por los agentes a seguir viaje.

El hecho ocurrió el 6 de enero en la localidad catamarqueña de Las Rejas, sobre la Ruta Provincial Nº 4. En el video se puede ver a la niña asomando por una rendija en el baúl de un Peugeot de color gris y saludando a cámara.

Ante la difusión de las imágenes, que generaron fuertes críticas en redes sociales, Quesada tuvo que salir a hablar públicamente y pedir disculpas: "Cometí un error", afirmó en declaraciones al medio local El Esquiú.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El juez sostuvo que, "si bien es un tema de índole personal", al ser una persona pública tiene "obligación" dar las explicaciones del caso, aunque lo "perjudique". El magistrado explicó que había ido a comprar materiales de construcción a un corralón y que su hija, que recién había llegado de Tucumán por el día de Reyes, quiso acompañarlo.

Según su relato, cuando comenzó a guardar las cosas en el baúl se dio cuenta de que no tenía lugar suficiente y decidió replegar los asientos para que la nena se acostara en la parte trasera del vehículo. Luego del escándalo, reconoció que se trató de una decisión imprudente y agradeció que no hubiera ocurrido una tragedia.

Video viral: dos hombres en silla de ruedas se agarraron a trompadas en Tucumán

"Tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso. Afortunadamente, no pasó nada, si no me lamentaría el resto de mi vida", señaló.

El juez aseguró que su familia está pasando por una delicada situación de índole privada y también le pidió disculpas a la madre de sus hijos por la angustiosa situación que tuvo que pasar.

Gershani Quesada también defendió a los efectivos policiales que le permitieron seguir circulando en estas condiciones. "Hoy estoy acá para pedir disculpas, especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado en las redes sociales, como si hubieran hecho la vista gorda, y no es así. Actuaron con comprensión y empatía, no con desaprensión. Me dejaron pasar porque me dirigía a mi casa, que queda cerca del puesto caminero".

Además, aseguró que se comunicó con la ministra de seguridad provincial, Fabiola Segura, para hacerle saber que los uniformados habían actuado de manera correcta. “Me hago cargo de esa situación, yo personalmente escribí a la ministra de Seguridad que su personal había cumplido con su protocolo, pero por una cuestión de empatía me habían dejado pasar”, remarcó.

MC/fl