Censo 2022: Marco Lavagna aclaró que el DNI "no forma parte" del cuestionario

De cara al Censo 2022 que se realizará en mayo, Marco Lavagna, titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), contó que se agregarán novedades respecto a la seguridad, como que "el DNI no forma parte de la cédula censal", y que también se incorporarán las discapacidades y la identidad de género en el formulario online del 16 de marzo y en el presencial del 18 de mayo.

El funcionario habló del operativo para el nuevo Censo Nacional , motivo de su última reunión con el mandatario Alberto Fernández: "La reunión fue un estado de situación. Estamos a muy poquitos días de iniciar el censo digital. Es la primera vez que Argentina lleva un censo con estas características", dijo Lavagna.

"Hablamos sobre cómo venía el operativo de campo. Vamos a necesitar unas 600 mil personas en la calle ese día en todo el país, por lo cual la logística que implica el 18 de mayo es muy grande", añadió el titular del INDEC este jueves 3 de marzo en diálogo con Cynthia García en La García (AM750).

En ese sentido, Lavagna señaló que la diferencia entre el presencial y el digital es que el segundo "habilita la posibilidad de que la gente entre y conteste lo mismo que le preguntaría el censista al ir a su casa".

Sobre la reunión con Alberto Fernández destacó que fue un "estado de situación", en donde hablaron del censo digital y del presencial, destacando la necesidad de que el 18 de mayo hayan 600 mil personas en las calles.

Consultado por el día del censo presencial, el titular del organismo estadístico remarcó que "el censista va a pasar desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas", pero que realmente el tiempo de duración del censo va a variar dependiendo de la "cantidad de gente que respondió virtual", porque el operativo sería más rápido de ese modo.

Sobre la difusión de los primeros datos del censo, Lavagna reveló: "Esa misma noche o al día siguiente ya vamos a tener las primeras variables preliminares. A los ocho meses los primeros datos definitivos, y al año y medio vamos a tener la totalidad del censo procesado y puesto a disposición de todos".

Asimismo, el titular de INDEC afirmó: "El censo es mostrarnos cómo estamos, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras necesidades culturales, nuestras virtudes y potencialidades. Es información vital para la toma de decisiones. Hoy, el último dato que está colgado en el INDEC, es que somos 46 millones de personas".

El gobierno oficializó qué día se hará el Censo 2022 y estableció que será feriado

La estrategia comunicacional y la seguridad

"Estamos en una etapa de difusión, la primera es visibilizar el tema y explicar el impacto del censo. Hay que poder explicarle a la población por qué es tan importante el censo. Después viene la parte más específica que tiene que ver con cómo se completa el censo digital, cuándo se puede entrar. Estamos trabajando mucho en la forma de despejar dudas", explicó Lavagna.

Respecto a esto, aclaró que "el DNI no forma parte de la cédula censal. Lo que sí se pide es el nombre, solo el nombre de pila. Solo una de las personas que complete el censo digital va a poner el DNI porque es la forma que tenemos de chequear que se trate de una persona humana y adulta, mayor de 14 años que es lo que requiere el censo, ese dato después se borra".

Censo 2022: cómo anotarse a la preinscripción online para ser voluntario y cuánto pagan

Discapacidad: ¿Cómo se la incorpora en el formulario?

"Están incluidos. No usamos la palabra discapacidad, usamos la palabra dificultad o limitaciones", señaló el director, quien agregó que "cuando uno pregunta por discapacidad hay personas que dudan de si se necesita un certificado de discapacidad o algunos que dicen 'yo no me considero una persona con discapacidad', con lo cual te contestan que no. Pero cuando uno pregunta por limitaciones o dificultades, te da un panorama más amplio".

"Vamos a hacer una encuesta nacional de discapacidad, donde entramos más en detalle en la problemática, qué tipo de acceso tienen, cuáles son las prestaciones, certificados, etcétera", completó.

Qué pasa con la identidad de género y la diversidad sexual

Lavagna afirmó que esta es una pregunta que se ha incorporado: "Los censos tienen que tener la capacidad de ir evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad. En el censo del 27 de octubre de 2010 no estaba incorporada la pregunta de identidad de género. El censo incorpora todas estas nuevas demandas de la sociedad"

"Obviamente uno va a tener que poner el sexo registrado al nacer, que eso tiene que ver con proyección poblacional. Después tenemos la pregunta de identidad de género, ahí uno puede poner varón, varón trans, mujer, mujer trans, no binario, o la posibilidad de que alguien prefiera no responder", concluyó.

MM/ff