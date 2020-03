Coronavirus: cerrada y vigilada, la provincia de Chaco ingresa en una cuarentena total

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dispuso a partir de las 00 hs del miércoles 18 de marzo el cierre total de las fronteras de esa provincia para prevenir el avance del coronavirus, al tiempo que la Policía recorre las calles para evitar grandes aglomeraciones urbanas y que se respete la cuarentena para los afectados. El gobierno informó este martes que se cuentan 12 casos por esta enfermedad que se inició en China, de los cuales seis son importados, cinco por contacto estrecho y uno probable de circulación viral.

Capitanich explicó que en total se enviaron 110 muestras al Instituto Malbrán, 12 confirmados, 48 a la espera y 40 fueron descartados, y remarcó que es de vital importancia proceder al aislamiento domiciliario obligatorio para los ciudadanos, el cierre de fronteras y la restricción de eventos. También mencionó el arresto domiciliario en 27 casos porque las personas no estaban o habían brindado datos falsos.

La Policía recorre las calles durante todo el día para limitar la circulación de vecinos y por medio de megáfonos, decenas de patrulleros instan a los vecinos a que se retiren de los espacios públicos y permanezcan en sus domicilios. En la localidad de Sáenz Peña se hizo un operativo por la presencia de 27 motoqueros brasileños en un hotel de esa ciudad, para descartar que no sean portadores del virus. En ese sentido, se aplicó el protocolo y se estableció que, en coordinación con provincias vecinas (se presume que los motoqueros vinieron de Salta), se los acompañe hasta su salida hacia Brasil.

La ministra de Justicia de esa provincia, Gloria Zalazar y el fiscal Francisco De Obaldia Eyseric informaron que hay 27 personas con arresto domiciliario por violar la cuarentena. Además, por disposición del gobierno provincial aisló a las localidades La Escondida, La Verde, Lapachito y Colonia Elisa por 72 horas, a raíz de que un ciudadano italiano tenía síntomas del virus, pero como finalmente el resultado dio negativo se levantó el aislamiento. La decisión se había tomado porque el posible sospechoso había tenido contacto con 400 operarios de una fábrica, que viven en esas cuatro localidades.

El sospechoso caso de una médica infectada

El último caso confirmado se trataría de una médica chaqueña que sostuvo que es el "primer caso autóctono" de coronavirus que se registra en el país, mientras autoridades locales evalúan la posibilidad de que exista "circulación viral" en la provincia

La profesional Gabriela Muñoz, que tiene 46 años y es jefa de Consultorios Externos del Hospital Perrando, de Resistencia, es uno de los nuevos casos informados en Chaco el lunes y dijo que no mantuvo contacto con personas infectadas o que hayan viajado al exterior, aunque si con pacientes con problemas respiratorios. "Creo que soy un caso autóctono. No viajé a ningún lado ni estuve en contacto con ninguno de los casos que dieron positivo en Chaco", explicó Muñoz en Todo Noticias.

La médica indicó que estuvo en el hospital por última vez en el hospital el 9 de marzo pasado y le llamó la atención la presencia de tres pacientes con estado febril y dificultades respiratorias, aunque no fueron atendidos por ella. "No sé cuándo me contagié coronavirus ni quien pudo haberme contagiado", indicó la doctora.

DS