Mitos y verdades del Interferon, el medicamento cubano contra el Covid-19

por Mariano Beldyk

El desembarco de los médicos cubanos en cualquier parte del mundo en apoyo a la lucha contra el Covid-19 a menudo se asocia con el uso del Interferón, un medicamento creado por la industria cubana en los '80s y cuyo uso ha despertado toda una batería de especulaciones que cruzan mitos con realidad cuando se habla de esta enfermedad que azota al planeta. También en la Argentina donde no es una droga desconocida e, incluso, ya se utiliza sin resultados definitivos en esta lucha en particular.

No hay milagros detrás del Interferón que trabaja, en realidad, como un inmunomodelador, explican los especialistas. Es uno de los fármacos que forman parte del estudio Solidarity que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del cual la Argentina participa, junto a otros países, asociándolo a dos antivirales y en pacientes que presentan cuadros severos. Si bien despierta expectativas, como todas las otras drogas en estudio, su efectividad no está probada aún y eso lo remarcan.

"El interferón se usa para muchas patologías, en realidad. Se usa para hepatitis C, por ejemplo", explica el infectólogo Ricardo Tejeiro quien insiste en que la clave sigue siendo la prevención, el aislamiento y los cuidados individuales. "No me parece bien seguir metiendo mensajes de medicación y tratamientos que no tiene evidencia que sea buena porque se generan expectativas en la población", subraya con prudencia.

Para los especialistas, la única estrategia efectiva contra el coronavirus sigue siendo hoy la distancia social y los cuidados individuales

En la prensa cubana se habla de más de 45 países que habrían requerido este medicamento como parte de su estrategia médica contra el coronavirus. No obstante ello, en ningún lado se especifica cuáles son. Incluso se suelen mencionar sus efectos positivos en China, a través de diversas publicaciones en redes sociales y la web, lo cual es parcialmente cierto porque se lo incluyó como fármaco, tal como el propio presidente cubano, Miguel Díaz Canel, tuiteó el pasado 7 de febrero, si bien es un error calificarlo como una "vacuna" o la "solución". El portal de chequeos Factual, de AFP, calificó toda esta variedad de datos como "engañosos" y publicó un completo informe al respecto.

Elaborado por científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) cubano en la segunda mitad de los '80s, el Interferón hoy lo fabrica el grupo empresarial BioCubaFarma en la isla. También se produce en otros países: en algunos casos, como emprendimiento binacional, como en la planta sino-cubana de Chang Heber y, en otros, tras adquirir la licencia. Argentina no es la excepción. Como insisten los especialistas, por ahora, es solo un arma más de las muchas que se prueban contra el Covid-19. La única realmente efectiva sigue siendo la distancia social.

MB / DS