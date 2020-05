Coronavirus | Murió Agustín Navarro, referente de la Villa 31

Durante este lunes 25 se hizo pública la muerte por coronavirus de Agustín Navarro, quien al igual que Ramona Medina, era referente de la Villa 31. “Lamentamos comunicar que en el día de la fecha falleció nuestro compañero Agustín Navarro, coordinador de un merendero en la Villa 31”, indicaron desde la organización Barrios de Pie.

Según se informó Navarro, de 57 años, también se contagió de covid-19 durante las últimas semanas y como tenía condiciones respiratorias previas, su cuadro empeoró y desencadenó en su muerte. El pasado 17 de mayo una noticia similar impactó a los vecinos de la zona cuando se conoció que Ramona Medina falleció por coronavirus. Ambos casos se suman al de cientos de personas que viven en estos barrios y que manifiestan no tener las herramientas necesarias para evitar la pandemia.

“La familia de Agustín (su esposa, hijos y nietos) está aislada en el barrio y a la espera de hacerse los hisopados porque probablemente también tengan el virus. No tienen agua y tuvimos que solicitar asistencia alimentaria para hacerles llegar comida”, aseguró en Todo Noticias Walter Córdoba, de Barrios de Pie. Además, explicó que durante los últimos días son las propias organizaciones sociales las que llevan a las personas hasta los hospitales para realizar los test. “Muchos de los que dieron positivo se enteraron porque nosotros los trasladamos si no, no pasaba nada”, indicó.

Varios referentes políticos despidieron a Navarro durante las últimas horas. Una de ellos fue Victoria Donda, presidenta del Inadi. “Era un compañero del barrio Padre Mugica que coordinaba merenderos en lo que diariamente se alimentaban decenas de chicos y chicas. Hoy nos toca despedirnos de él. Es un dolor inmenso”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Hoy falleció Agustín Navarro, un compañero del barrio Padre Múgica. Agustín coordinaba un merendero de Barrios de Pie en el que se alimentaban diariamente decenas de chicos y chicas.



— 💚 Victoria Donda Perez 💚 (@vikidonda) May 25, 2020

La muerte de Navarro refleja la compleja situación que se vive en estos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. “La situación es preocupante. Con el avance de la pandemia somos los militantes sociales quienes día a día ponemos el cuerpo. Junto a la familia, los integrantes del movimiento y los vecinos del barrio estamos transitando este doloroso momento”, indicaron desde Barrios de Pie.

