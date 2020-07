Council of Americas: cómo fue la charla previa entre Alberto Fernández y los empresarios

Media hora antes de que comience la transmisión pública ante el Council of Americas -el influyente foro empresarial al que se sumaron casi 100 mil personas- Alberto Fernández dialogó en privado con los empresarios: le aseguraron que están dispuestos a seguir invirtiendo en Argentina pero pidieron conocer los detalles del programa económico con el que el Presidente planea salir de la crisis acrecentada por la pandemia.

La reunión privada comenzó a las 16.10 y se extendió por más de media hora. Allí, Om Arora, presidente regional para latonoamérica de Pfizer, uno de los laboratorios más importantes del mundo que seleccionó a la Argentina para testear la vacuna contra el coronavirus, dio detalles de estos estudios que comenzarán en agosto. Mientras se avanza en una cuarentena escalonada, felicitó al Gobierno argentino por la “gestión al frente del Covid”.

“Argentina está pasando un tiempo muy difícil, recibí un país que estaba en terapia intensiva y con respirador artificial y vino la pandemia y desenchufo el respirador. Tenemos problemas estructurales en la economía desde hace muchos años y en los últimos 4 años no se resolvieron, empeoraron”, fue el primer diagnóstico que hizo el Presidente.

Clay Neff, representante de Chevron, operadora de Vaca Muerta, habló del compromiso con el Gobierno para seguir invirtiendo en la actividad de los hidrocarburos después del freno que provocó la pandemia. Habló de la generación de empleo en nuestro país al igual que Martin Marron, de JPMorgan, quien detalló que en la actualidad cuentan con 200 trabajadores y el objetico es contratar 300 más antes de fin de año.

“Vaca Muerta sigue teniendo potencial, la cosecha de este año es récord, tenemos la oportunidad de desarrollar la agricultura alimentaria, hay que generar industria a partir de lo que cosechamos, el campo es un socio central para el desarrollo, la idea es que nos sentemos a diseñar un modelo posible para no parar de producir, mucho más, esa es nuestra Vaca Viva”, dijo el Presidente.

Carlos Zarlenga en nombre de General Motors aseguró que seguirá invirtiendo en argentina y dio detalles de cómo se reanudó la producción en la fábrica de Rosario desde donde exportan a Brasil.

Gerardo Mato, presidente de la banca global en América para HSBC lanzó un elogio al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien participó de la videoconferencia cerrada junto al Presidente. El empresario aseguró que es “un placer” trabajar con el funcionario.

El presidente fue optimista respecto al futuro y la recuperación: "Vaca Muerta sigue teniendo potencial, la cosecha de este año es récord, podemos desarrollar la agricultura alimentaria".

Scott Thomson, Presidente de Finning International, se mostró preocupado sobre el control del mercado de cambios. Aseguró que pretenden una mayor inversión en la actividad minera del país pero con las medidas de cambio actuales “se complica” y le preguntó al presidente si habrá cambios en este sentido.

También hablaron de inversiones Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica; Jeffrey Kratz, de Amazon, y Ali Moshiri, quien fundó su propia petrolera Amos Global Energy Group. Este último mencionó además al ex presidente de YPF y actual presidente de la petrolera Vista Oil & Gas., Miguel Galuccio como un “amigo”.

“La solución de la deuda es muy importante, necesitamos una argentina pujante”, les dijo Fernández. El mandatario se describió como un “pragmático que no cree en dogmas económicos, frente al dilema hay varias posibilidad de resolverlo, no me apego a la rigidez de los manuales. Las dos veces que estuve en el gobierno había una Argentina en default, sin trabajo y con pobreza, enfrento esos mismos desafíos y entiendo que podemos superarlos”, precisó.

Susan Segal, coordinadora general del Council of Américas, le preguntó a Fernández sobre el plan económico de la Argentina después de la pandemia. “Nos da la oportunidad de resolver problemas estructurales que presenta la economía, estamos trabajando en buscar una manera de generar una asociación entre el Estado y el capital privado para favorecer la inversión en la Argentina, necesitamos de la actividad privada, tenemos que generar mejores condiciones, para que inviertan, den trabajo, produzcan, ganen plata y paguen impuestos”, contestó Fernández.

Y detalló: “Es un plan muy ambicioso, somos un país federal que no se desarrolló equilibradamente, tenemos que terminar con el país central rico y periferias pobres, el plan va a desarrollar las inversiones, en dos semanas las vamos a estar presentando, es el modelo de país que estamos pensando, tenemos que tener rigidez fiscal, digo esto en el peor momento porque hay que ayudar a muchos sectores que los necesitan”.

Sin adelantar los próximos anuncios económicos, el Presidente dijo: “He visto naufragar todos los planes económicos en Argentina, Mauricio Macri naufragó dos planes, yo me planteo objetivos, tenemos que desendeudarnos, acumular dólares, promover las exportaciones, así lograremos una balanza comercial favorable y un equilibrio fiscal. Necesitamos desarrollarnos, dar trabajo y sacar a millones de compatriotas en la pobreza, tener 40 por ciento de pobreza es poco ético, de la pobreza se sale con inversión y empleo”.

