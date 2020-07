Moratoria: se postergó el dictamen en Diputados porque la oposición dice que es un "traje a medida" de Cristóbal López

El oficialismo deberá esperar al menos hasta la semana próxima para emitir dictamen del proyecto de ampliación de la moratoria 2020, uno de los temas que tenía como prioridad en la agenda para la reactivación económica post pandemia.

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller presidió este martes 21 de manera virtual la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se trató el texto que busca ampliar la moratoria establecida en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública.

Si bien hubo un consenso generalizado sobre la necesidad de avanzar en una reprogramación de deudas en el contexto de la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus y los más de cuatro meses de cuarentena, la oposición planteó algunos cambios que pusieron un freno en el avance parlamentario de la iniciativa.

En la apertura del debate, el vicepresidente de la comisión Luciano Laspina (PRO) sostuvo que se trata de “una de las moratorias más justificadas por la gravedad de la situación de los contribuyentes y las empresas, que han estado meses sin poder cobrar ni pagar los impuestos”.

Pero el principal reclamo de Juntos por el Cambio es que hay dos cláusulas que no pueden mantenerse en el proyecto que llegue al recinto. Una de ellas es la incorporación en la moratoria de las deudas en el pago de impuestos sobre los combustibles líquidos y la otra tiene que ver con los cargos sobre la realización de apuestas.

“Desde Juntos por el Cambio apoyamos la ampliación de la moratoria, pero no queremos ni una amnistía ni la impunidad para algunos amigos del poder de turno”, expresó Mario Negri, presidente del interbloque opositor en la Cámara baja.

El diputado cordobés advirtió que "esto sería una suerte de amnistía que legitima negocios con dinero ajeno, como lo hicieron Cristóbal López, De Sousa y tantos otros”, agregó Negri, al tiempo que recordó que la empresa Oil Combustibles se presentó ante la AFIP en enero para avenirse a una moratoria, pero que en marzo el Servicio Jurídico de AFIP rechazó este pedido por encontrarse la empresa en quiebra.

La oposición busca además que se elimine del proyecto la posibilidad de que empresas quebradas como Oil Combustibles ingresen a la moratoria. Al respecto, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto aclaró que "no es un traje a medida de una empresa en particular en cuanto a combustibles ya que desde la AFIP informaron que son 39 las empresas que están en una situación problemática”, con lo que rechazó la intención de beneficiar de manera particular a la empresa de López.

Como parte de la negociación, la oposición pretende incluir una cláusula que incorpore el beneficio para el impuesto a los bienes personales, a las ganancias de las personas humanas y sucesiones indivisas. Para el radical Luis Pastori, "sería poner en un pie de igualdad a las personas humanas y jurídicas con respecto a estos impuestos”, explicó.

También se propuso dar un premio a los buenos cumplidores y también un incentivo para el buen cumplimiento hacia el futuro. Heller rechazó esta última propuesta pero no descartó incorporar item de un proyecto presentado por el diputado radical Hugo Romero, acompañado por Alfredo Cornejo y por Negri que contempla un "perdón" para los contribuyentes que actualmente están pagando multas o punitorios por haberse atrasado en los pagos de los impuestos.

En estos puntos hubo acuerdo con Consenso Federal cuyos diputados rechazaron el ingreso a la moratoria de empresas en quiebra y la posibilidad de dar un incentivo a contribuyentes cumplidores.

Desde la Coalición Cívica, el jefe del bloque Maximiliano Ferraro insistió: "Moratoria si, impunidad no. Promovemos y acompañamos una moratoria para Pymes, sectores productivos, comerciantes, para los que hoy la están pasando mal. No puede ser sólo para los amigos del poder. Queremos incentivos para el que pagó y cumplió. No queremos anmistia e impunidad para el juego y para Cristobal López y sus empresas que se quedaron con dinero del Estado y están en quiebra".

En 2019 comenzó el juicio contra Cristóbal López por el caso de Oil Combustibles, empresa con la que se acumularon unos 8 mil millones de pesos de impuestos impagos (según cálculos del 2016), pero que en la actualidad se estima en una cifra superior a los 17 mil millones.

Para destrabar el tema, Juntos por el Cambio presentó una carta dirigida a Heller para que se le requiera a la AFIP información clave "en carácter de urgente", la cual deberá ser respondida en 48 horas, sobre la empresa Oil Combustibles que, a su criterio, "aparece como la principal beneficiaria de la ingeniería legislativa propuesta por el Frente de Todos".

En la nota se busca conocer el estado de la presentación efectuada por Oil Combustibles la fecha en que ese organismo, la fecha en que ese organismo emitió una resolución sobre el pedido de avenimiento efectuado por la empresa y a respuesta al requerimiento efectuado por el juez de la quiebra respecto al estado del trámite mencionado, entre otros puntos.

