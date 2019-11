La declaración de Cristóbal López, clave para la imputación a Rosner y Terranova

por Cecilia Devanna

Los empresarios Orlando “Orly” Terranova e Ignacio Rosner fueron imputados hoy por el fiscal Guillermo Marijuan, en el marco de la causa por presuntas presiones del Ejecutivo actual a las autoridades del Grupo Indalo. La decisión se dio en el marco de una denuncia de Fabián de Sousa, uno de los socios del grupo, y luego de que ayer por la tarde declarara de forma testimonial, Cristóbal López, socio principal del mismo.

En su declaración, en el juzgado a cargo de María Servini, López apuntó al presidente Mauricio Macri. En la denuncia, también están mencionados varios funcionarios del gobierno, entre ellos el titular de la AFIP Leandro Cuccioli, y su antecesor, Alberto Abad, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Simón, Mario Quintana y Javier Iguacel. López y De Sousa recuperaron su libertad el mes pasado, luego de casi dos años presos. En diciembre de 2017 fueron detenidos por orden del juez Julián Ercolini, que los investigaba en el marco de la causa “Oil Combustibles”, ante la sospecha de que habían intentado desprenderse del Grupo cuando estaban impedidos por la justicia para hacerlo.

Por ese motivo, además de las detenciones se ordenó la apertura de una causa penal, en la que en septiembre pasado resultaron sobreseídos, lo que habilitó el camino para que finalmente recuperaran su libertad. En tanto que actualmente están siendo juzgados, junto al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por la presunta deuda de ocho mil millones de pesos de la firma de combustibles. Inicialmente tanto Rosner como Terranova iban a ser citados a testimoniales, pero tras la declaración de ayer de López las cosas cambiaron.

El futuro de C5N tras la liberación de Cristóbal López

En su declaración de ayer ante la justicia –en la que al ser testimonial está obligado a decir la verdad- López aseguró que en octubre de 2015, el presidente Mauricio Macri, en una reunión, le dijo que: “necesitaba el canal (en referencia a C5N) para ir por Cristina, le digo qué es ir por Cristina, y me dice hay que meterla presa, a lo que yo le contesto no contes conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo”.

Terranova y Rosner aparecerían en ese esquema, de acuerdo a la declaración de López, como intermediarios en nombre del gobierno para quedarse con el Grupo. López aseguró que ese diálogo se produjo la mañana del 25 de octubre de 2015, en la víspera de las elecciones generales de ese año, en la casa de Barrio Parque de Franco Macri, padre del actual mandatario. Tras relatar ese diálogo, López aseguró: “Me quedé muy nervioso, me alteró. Él no se mostró molesto ni nada, todo lo que me dijo fue con naturalidad, como si hubiésemos hablado de arreglar una cena y la verdad que a partir de ahí no sé qué hablamos, no lo recuerdo”.

El empresario chubutense también agregó que desmintió a Macri la posibilidad de que él fuera testaferro de CFK. “No soy testaferro de nadie, todo lo que tengo es mío y el canal es 70 por ciento mío y 30 por ciento de Fabián De Sousa, así que ese cuento que anda por la calle diciendo que el canal es de Cristina, sacátelo de la cabeza porque no es cierto”.

Cristóbal López: "Ahora vamos a recuperar el manejo de nuestras empresas"

López también habló de que fue una “guerra despareja porque éramos dos perejiles contra el Estado completo, era como ir a la guerra con EEUU con dos escarbadientes. Macri nos tiró el Estado encima”. Luego contó que tuvo reuniones con Caputo y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y aseguró que en una reunión por el negocio del juego, este último le habría dicho: “Yo soy Macri, y lo que venía a decirnos es que Macri había decidido que teníamos que pagar más impuestos o más canon. Usaba frases como “Ustedes ganaban mucho los últimos años, ahora van a estar cuatro años sin ganar nada”. Y agregó que Pepín también le dijo: “Ustedes hicieron durante 12 años lo que se les dio la gana, ahora nos toca a nosotros”.

AG CP