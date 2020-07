Cristina Kirchner aconsejó a la hija de Mempo Giardinelli que se enamoró de un "macrista"

Dicen que el amor no entiende de edad, nacionalidad o sexo. Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tampoco la política tiene que afectar a una relación. Y es que la ex mandataria hizo de “celestina” entre la hija del escritor Mempo Giardinelli, Celeste, y un “joven macrista”.

El papel que tuvo Fernández de Kirchner en el romance fue revelado por la propia joven a través de su cuenta de Twitter a un año del suceso. Fue en un hilo de mensajes que la vicepresidenta replicó en su propia red social, con el emoji de un corazón como respuesta.

Celeste es oriunda de Resistencia, en la provincia de Chaco. El 29 de junio del año pasado, la joven asistió a la presentación del libro de Cristina, Sinceramente, en su ciudad. Fue allí donde pudo conocer a la vicepresidenta por primera vez. Pero la hija del escritor no solamente recuerda esa jornada por haber podido verla y hablar con ella, sino porque además le dio un consejo amoroso.

“Yo llevaba un mes de regreso en el país luego de vivir un año en Estados Unidos. Cristina Kirchner estaba de gira junto a Marcelo Figueras presentando su libro ‘Sinceramente'. Ese día se presentaban en Chaco, mis padres y yo asistimos al evento”, contó Celeste en ese hilo de Twitter.

“Luego de la presentación, Cristina y Marcelo fueron hasta el aeropuerto donde tuvieron una espera de aproximadamente una hora. Nos encontramos en el salón del lugar. Hubo una corta charla general y, cuando nos íbamos a retirar, la vi sola tomándose un mate cocido. Me acerqué solita -pues caradura-, y le dije con cero pulgas: ‘¿Cristina?' Se sorprendió al verme y me dijo: ‘¡Ay! Sí, decime'. Era mi momento de ventilar”, confesó la joven.

Captura de una parte del hilo de Twitter de Celesye Giardinelli.

Fue en ese instante que Celeste le preguntó a la vicepresidenta si le podía explicar algo: “Bueno, me gusta un macrista. ¿Te puedo contar la historia?”. La respuesta de Cristina fue afirmativa y dio puntapié al inicio de una particular conversación. “Pasé varios minutos contándole cómo conocí al joven porteño mientras vivía en otro país; preguntó su nombre y a qué se dedicaba, contesté y agregué que en su momento voló desde Ezeiza para conocerme en persona. Entonces me dijo: ‘A verlo’ y, como yo no tenía batería, sacó su celular y nos pusimos a stalkearlo en Instagram. Él tenía, en su feed, varias fotos con (María Eugenia) Vidal y con (Gabriela) Michetti (las entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Nación)”, expresó Giardinelli.

Tras esa presentación, la joven hizo el planteo clave: “Ventilé algunos detalles más y luego procedí a hacer la pregunta más importante de todas: ‘¿Me debería importar la política en esta relación?. Cristina respondió: ‘¡Pero no! Si hay amor, ¿qué importa la política? ¡Vos dale para adelante!”.

Una vez finalizada esa distendida y entrañable charla, la joven le dijo a su madre que le sacara una foto con Cristina. La vicepresidenta le pidió primero de ir al baño para retocarse y luego procedieron a sacar la instantánea que ahora se hizo viral en las redes sociales gracias al relato de la hija del escritor.

El joven desconoció la historia hasta febrero de este año, cuando ella se la reveló y lo dejó “shockeado”. Si bien no siguen juntos, Celeste afirmó que ahora “son buenos amigos”. “Si llegaste hasta acá me gustaría que recuerdes: El amor no sabe de partidos políticos. Las diferencias ideológicas muchas veces son grandes puertas de aprendizaje mutuo. No limitemos vínculos afectivos por etiquetas. Disfrutemoslos”, concluyó.

