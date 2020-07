Alberto Fernández: "Es miserable solo insinuar que la muerte de Gutiérrez tuvo que ver con los cuadernos o el Gobierno"

El asesinato de Fabián Gutiérrez, exxsecretario de Cristina Kirchner, había merecido una primera respuesta oficial el sábado a última hora por parte del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, con un hilo en redes en el que acusó a la oposición de "tergiversando y "manipular" los datos en tonro al crimen para ligarlo con razones políticas, y este domingo fue el propio presidente Allberto fernández el que profundizó en esa línea, considerando "una miserabilidad absoluta el aprovechamiento de esa muerte para tratar de reinstalar un tema penoso, que debe ser juzgado seriamente, que necesita de racionalidad jurídica y jueces probos que se ocupen del tema".

"Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el Gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender", enfatizó el Mandatario en declaraciones a Radio Milenium.

"Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Los que odian no gobiernan", agregó el Presidente en esa entrevista, apuntando con especial dureza al documento que suscribieron los principales dirigentes políiticos vinculados a Juntos por el Cambio, reclamando que la causa pase al fuero Federal y cuestionando que la fiscal interviniente,Natalia Mercado, sea la hija de la gobernadora Alicia Kirchner: "Que presidentes del PRO, UCR y CC se animen a firmar un documento como el que firmaron ayer sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco", dijo Fernández.

También se refirió en la nota de esta domingo al espionaje ilegal: "Vamos poco a poco, ya estamos con la ley de reforma de la justicia federal para mandarla al congreso para su debate" "En todo eso lo que falta son jueces que actúen con seriedad y dignidad. Les pido a los jueces que no vuelvan a hacer lo que hicieron, que no usemos la justicia para resolver temas políticos" "Los servicios de inteligencia van a ser lo que siempre debieron ser, van a actuar con la transparencia con la que hoy están actuando" "Los fondos reservados de la AFI fueron a saldar deudas de la salud y del coronavirus, no se usaron para perseguir periodistas o plantar mentiras en los medios".

Redes presidenciales: Alberto Fernández desmintió el contenido de un artículo periodístico

Finalmente sobre los alcances de la pandemia, y refiriéndose a la ayuda que se brinda a millones de personas con el IFE, Alberto Fernández destacó en su nota de Radio Milenium que "nuestro cálculo era llegar a 600 mil monotributistas y 2 millones de personas más que el Estado no registraba, pero la mayor sorpresa es que 9 millones de personas solicitaron la ayuda del Estado. Eso demuestra el estado en que quedó el país" "El IFE es una solución de emergencia, no pensamos que la solución sea mantener el IFE".

HB