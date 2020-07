El juez de Instrucción Carlos Narvarte (55) es en estas horas uno de los personajes más mirados del país. El crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, puso al magistrado de El Calafate bajo la lupa de ambos lados de la grieta política, y cada uno de sus gestos y declaraciones genera ecos políticos, aunque él destaque que su tarea apunta "solo a los datos técnicos y no a las presiones" del conmocionante episodio. Y este domingo el juez Narvarte habló con Radio Mitre, señalando que "hasta el momento la hipótesis del crimen va por el lado de que pudo haber un desacuerdo, una pelea", entre algunos de los detenidos y Gutiérrez, que luego haya derivado en el fatal desenlace. "Eso es lo que tengo hasta el momento, nadie se incrimó de los detenidos, lo que hubo es que uno de ellos mencionó el lugar", dijo Narvarte sin aclarar de cual de los imputados hablaba, "y mencionó en esa casa a algunos de los demás".

"Se hizo el trabajo en el domicilio del señor Gutiérrez, en su rodado, en el lugar donde fue encontrado, ya indagué a las personas que son las presuntas responsables, y como tengo un pedido de excarcelación de esas personas, hoy tengo que definir ese tema, pero nadie se incrimó", le dijo Narvarte a Sandra Borghi y Gonzalo Aziz, los conductores de Aire de Noticias este domingo.

"La casa donde apareció el cuerpo la alquila o la adquirió hace poco uno de los imputados", señaló el juez, tambien sin identificar si hablaba de los hermanos Facundo Zaeta o Santiago Zaeta, Pedro Monzón (18) o Martín Andrés Gómez Chávez (23), pero tal vez el dato más relevante que dejó la palabra del magistrado fue cuando señaló que luego de las primeras las declaraciones su hipótesis principal apunta a que "pudo haber un desacuerdo, una desaveniencia, una pelea, y eso llevó al hecho...".

"Son todos chicos jóvenes. Hay una relación íntima entre algunos de ellos, todo indica que pudo haber sido un desacuerdo o una pelea, estoy más del lado de las desaveniencias", repitió Narvarte cuando lo consultaron sobre si veía en el caso cuestiones que excedieran el marco policial y pudieran tener que ver con diferencias políticas.

El cuerpo de Gutiérrez apareció enterrado los fondos de una casa en las afueras de El Calafate.

"Después del hecho hay todo una situación en la que se limipió el lugar, eso es un grado de participación que tengo que investigar, no tengo todavía verificado que haya habido un costado extorsivo", agregó Narvarte, destacando que "recién estamos empezando, todavía me falta recibir las pruebas periciales, la autopsia, todo lo de criminalística".

"En principio creo que puede tratarse de un homicidio calificado", señaló, puntualizando que lo de calificado "se debe al número de personas que habrían participado", y deslizó que de las actuaciones hasta el momento "no surge que hubiera negocios entre los detenidos y el señor Gutiérrez".

"Yo me limito a trabajar en lo técnico y las pruebas, eso me indica el camino a seguir, no hago caso a las presiones ni a versiones", afirmó Narvarte cuando le mencionaron el impacto político del caso a nivel nacional, y rechazó que el caso deba pasar a la Justicia Federal, remarcando que "el hecho ocurrió acá en Calafate, y el Código procesal dice que debo investigar yo, no entiendo por qué debería pasar esto a la Justicia Federal"

Finalmente y sobre la particular situación de que la fiscal Natalia Mercado sea hija de la gobernadora Alicia Kirchner y por ende sobrina de CFK, viéndose en consecuencia en el medio de una investigación que tiene relación con su familia ya que Gutiérrez no solo trabajo con la expresidente sino que luego la acusó en la causa de los Cuadernos de posibles hechos de corrupción, Narvarte fue categórico: "acá en santa Cruz el proceso judicial es mixto, el que dirige la investigación es el juez, y las partes solicitan las medidas al juez las distintas medidas. El articulo 49 de la provincia tiene causales de inhibición, si alguien entiende que están esas causa puede pedirlo, yo no veo causas para que la Fiscal deba apartarse".

Narvarte ya había negado el sábado en sus primeras declaraciones que se haya encontrado con algún tipo de cuestiones políticas en el asesinato de Gutiérrez, indicando que el hecho podía derivar "de alguna situación sentimental".

HB