"No discutimos, tomamos champagne", dijo el principal sospechoso del crimen de Fabián Gutiérrez

Facundo Zaeta, sindicado como el principal sospechoso por el asesinato de Fabián Gutiérrez, declaró este sábado ante el juez Carlos Narvarte y reconoció que tenía una relación afectiva con la víctima, pero negó tener que ver con su muerte y señaló que luego de verlo el pasado viernes, se fue "a juntar con unos amigos". Zaeta admitió que estuvieron juntos con Gutiérrez unas pocas horas antes de que el exsecretario de Cristina Kirchner apareciera muerto, pero manifestó que desconoce hacia dónde se dirigió Gutiérrez una vez finalizado su encuentro.

Según la declaración de Zaeta, publicada por OPI Santa Cruz, mantenía "una amistad con derecho a roce" con Gutiérrez. La víctima lo "buscó en su camioneta Amarok, cerca de las 19:30 horas" del pasado viernes y lo llevó hasta uno de los domicilios que tenía en El Calafate, ubicado sobre la Avenida Libertador, pero antes pasaron a comprar algunas cosas por un comercio de la zona.

Una vez que llegaron al inmueble, el joven detalló que le hizo "un recorrido por el interior de su vivienda" y después "tomamos un champagne". Según la declaración, en un momento de la noche la víctima "recibió un llamado telefónico por parte de Marcelo Franco", quien "le solicitaba unos dólares".

El asesinato de Fabián Gutiérrez: los acusados habrían confirmado el móvil económico

Según los dichos de Zaeta, de 19 años, cerca de las 22.30, Gutiérrez lo alcanzó de nuevo hasta su casa, donde se juntó "con unos amigos de nombres Facundo Gómez y Pedro Monzón", con quienes se quedó "hasta la 01:00, aproximadamente". Además, dijo desconocer hacia dónde se dirigió el exfuncionario y remarcó que ese día nunca discutieron y que Gutiérrez "me trató muy bien" durante el tiempo que estuvieron juntos.

La policía halló el cuerpo de Fabián Gutiérrez en los fondos de una casa en las afueras de El Calafate.

Zaeta es uno de los cuatro detenidos por el crimen Fabián Gutiérrez, quien fue hallado enterrado en una vivienda de la ciudad santacruceña de El Calafate. Su apellido es muy conocido en El Calafate, porque es nieto del escribano Oscar Zaeta, un profesional de larga trayectoria notarial y política en ese ciudad santacruceña.

El asesinato de Gutiérrez conmocionó también al mundo de la política no sólo por el cargo que supo ocupar junto a los Kirchner cuando estaban en el poder, sino porque se había transformado en imputado colaborador contra la ex presidenta en la causa de los Cuadernos de la Corrupción. Sin embargo, el juez dejó en claro que no hay elementos para suponer alguna relación con un móvil político y más bien quedó claro el móvil extorsivo.

DR/HB