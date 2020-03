Cristina y Florencia Kirchner regresaron para cumplir una cuarentena de 14 días

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó este domingo por la noche a la Argentina en un vuelo proveniente de La Habana, Cuba, desde donde viajó con su hija, Florencia. Tras arribar al país, la ex jefa de Estado y su hija se aislarán por 14 días, pese a que Cuba no está entre los países declarados "de riesgo" por el gobierno argentino.

La expresidenta y su hija regresaron a Argentina 24 horas antes de que Cuba cierre sus fronteras por la pandemia del coronavirus durante 30 días, permitiendo la entrada solo de residentes y la salida de los turistas que aún se encuentran en la isla. "Vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba, con la flexibilidad de garantizar la cooperación con otros países", dijo el presidente Miguel Díaz-Canel.

La isla tiene hasta el momento 21 casos del nuevo coronavirus, con un fallecido y 716 personas bajo sospecha de contagio. El presidente aseguró que el país aún está en la Fase 1 de la pandemia, es decir, cuando se presentan casos confirmados de viajeros o de locales que se vincularon con ellos, pero sostuvo que adelantan medidas de la Fase 2 (transmisión autóctona) y Fase 3 (se incrementan los casos sin saber de dónde viene el contagio) a modo preventivo. Ello implica el cierre de la mayoría de hoteles y 50% de comercios como restaurantes.

Madre e hija viajaron en el vuelo CU 360 de Cubana de Aviación, que aterrizó en la Terminal A del Aeropuerto de Ezeiza este domingo a las 22:30. En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta anunció el pasado viernes su retorno desde la isla caribeña, a donde viajó la semana pasada. "En unas horas más regresaré a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación con mi hija Florencia", señaló la vicepresidenta en alusión al servicio que parte cada domingo desde la isla caribeña hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Al contrario de todos los repatriados que llegan estos días, Cristina y Florencia no fueron enviadas a uno de los hoteles dispuestos por el Gobierno para que guarden cuarentena, sino que se retiraron a su residencia.

Sobre su hija, Cristina agregó: "Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla... sentía que sola no iba a poder". La ex mandataria recordó que en los últimos meses pasó "casi cien días" en La Habana y expresó su agradecimiento "a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva".

Al rechazar las críticas de quienes la cuestionaron por viajar en medio de la pandemia por el coronavirus, la ex presidenta señaló: "Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla, sentía que sola no iba a poder".

Florencia Kirchner, de 29 años, había viajado a La Habana en febrero de 2019 para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud, no regresó a la Argentina. La hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner se encuentra involucrada en las causas Hotesur y Los Sauces, en las que es investigada por su supuesta participación en una asociación ilícita que habría lavado dinero a través de hoteles.

