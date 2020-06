En Estados Unidos, "decapitaron" a Cristóbal Colón y remueven su estatua de dos ciudades

Decapitado. Así apareció Cristóbal Colón en una plaza de Boston. Y quienes los hicieron dejaron su cabeza a un par de metros del monumento. La estatua del navegante italiano que “descubrió” América será removida y puesta en un depósito hasta nuevo aviso. De hecho, Martin J. Wash, alcalde de esa tan “educada” ciudad de Estados Unidos, informó que analizarán si la estatua volverá a emplazarse en un espacio de alta visibilidad.

“No toleramos el vandalismo, y debe detenerse ", dijo Walsh. "Esta estatua en particular ha sido objeto de vandalismo varias veces en Boston. Y dada la situación que atraviesan los Estados Unidos, nos tomaremos un tiempo para evaluar el significado histórico de la estatua".

El homenaje a Colón está en Boston desde 1979 y eso hizo que incluso se cambiara de nombre al parque donde se la ubicó. El Waterfront Park pasó también a lllamarse Christopher Columbus. El 2 de junio 2006 también fue decapitada y en ese entonces la policía encontró su cabeza una semana después.

En Estados Unidos y en Inglaterra, uno de los efectos colaterales que generó el asesinato de George Floyd es el cuestionamiento a las estatuas y monumentos a personajes polémicos.

Según informó este miércoles el Boston Globe, el diario local de esa ciudad, la figura de Cristóbal Colón comenzó a cuestionarse hace unos años por el genocidio, la enfermedad y la opresión sufrida por los pueblos originarios a raíz de su llegada a América. Pero el encono hacia Colón no parece ser exclusividad de Boston. El martes último, en Richmond (Virginia, Estados Unidos), una estatua del famoso marino, de casi 12 metros de altura fue derribada por manifestantes y tirada a un lago, a 200 metros de donde estaba.

#BlackLivesMatters protesters tore down a statue of Christopher Columbus, set it on fire, then threw it in a lake in Richmond, Virginia on Tuesday pic.twitter.com/gAGJlKCeg9