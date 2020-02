Las repercusiones que dejó el paso del ministro Guzmán por el Congreso

Como reflejo de las posturas políticas que se agitan en torno al candente tema de la deuda, el paso del ministro de Economía Martín Guzmán por el Congreso Nacional dejó algunos aplausos oficialistas, tibios como los de la sesión, cautela en las críticas desde Juntos por el Cambio, respetando el pedido de "no agresión" en el medio de la compleja negociación con bonistas, y sólo la izquierda, a través de Nicolás del Caño y Romina del Plá, trató de inquietar Guzmán, desafiándolo a "romper de una vez con el FMI, declarando la deuda como impagable y fraudulenta". Ambos habían ingresado además a la sesión con carteles que decían "no al pago de la deuda, fuera FMI".

Luego de las palabras de Guzmán, fueron varios los economistas que lamentaron en redes que "no se hayan ofrecido mayores precisiones" no solo la renegociación de la deuda, sino del desafío de que "el país vuelva a crecer". Y se apuntó a la afirmación de Guzmán respecto a que "no hay peor opción que la austeridad fiscal en una recesión", lo que anticipa que el Gobierno no trabajará en materia de achique de déficit fiscal durante este año.

A cargo de la sesión, Sergio Massa, se preocupó en todo momento de llamar a la "convivencia demócratica", e insisti{o en que todos "tuvieran en claro las implicancias de todo lo que se diga en esta Sesión". El Interbloque de Juntos por el Cambio respetó esa premisa, y luego el presidente de esa bancada, el cordobés Mario Negri, solo consideró que la exposición de Guzmán "tuvo gusto a poco".

"Coincidimos en que tenemos que hacer un nunca más de los ciclos de endeudamiento, pero también creemos que se necesita un nunca más a los ciclos de déficit", dijo Negri, indicando que "nos preocupa no tener presupuesto y también nos preocupa que no haya un programa económico". También pidió "terminar con el realto de que la deuda nación con Cambiemos, porque es un problema estructural que viene desde hace muchos años".

"Sería bueno que el ministro Guzmán respondiera las preguntas sobre la relación con el FMI y lo que dijo la vicepresidenta (Cristina Kirchner) sobre una quita en Cuba", señaló Negri, refiriéndose a la cuestión que había planteado Nicolás del Caño, que en le preguntó a Guzmán "qué pensaba de las declaraciones de la propia vicepresidenta de su gobierno, que en Cuba habló de lrampa del endeudamiento con el FMI".

"Si usted mismo dice que el FMI también es responsable por esta deuda, ¿por qué hay que pagarla?" atacó el legislador de izquierda, señalando que el Gobierno "ha castigado a jubilados al sacar la clausula de movilidad, y a los trabajadores al sacar las clausulas gatillos de los convenios paritarios". La arenga de del Caño, sin embargo, terminó cuando desde la dirección del Cuerpo le reprocharon que se excediera en el tiempo, cerrando su participación.

Cerca de Negri, el titular del radicalismo Alfredo Cornejo se limitó a decir que "la quita de deuda puede ser sobre el capital, pero después hay más intereses y al final no hubo quita, entonces hay que dejar de jugar para la tribuna y ver la letra fina del acuerdo". Desde Consenso Federal, Jorge Sarghini llamó a que Guzmán esté en contacto con el Congreso en lo que se avecina. "Entedemos claramente la importancia de sus palabras y de las nuestras en este recinto, y vamos a ser muy respetuosos de eso", indicó:

Luego en las redes fueron muchas las repercusiones de las palabras de Guzmán en Diputados, casi todas en sintonía con las divergencias que marcan las visiones en torno a la grieta política. Así por caso José Luis Espert fue duro con el jefe de Economía:

Para Guzmán la inflación es un fenómeno "mucho mas" que monetario. Cacho! Cerrame la 12 — Jose Luis Espert (@jlespert) February 12, 2020

Guzmán "No hay peor opción que la austeridad fiscal en una recesión". No hay nada más errado en Argentina como esta idea y que alguna vez sea enterrada. Por eso nos va como nos va...como el traste — Jose Luis Espert (@jlespert) February 12, 2020

Voces oficialistas como la de Roberto Tailhade salieron a respaldar la exposición del ministro de Economía:

Con orgullo, ante la seriedad,

profesionalismo y vocación de defensa del interés nacional, estoy acompañando la exposición de @Martin_M_Guzman en la Cámara de Diputados. #DeudaInsostenible pic.twitter.com/0prpas0kAw — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) February 12, 2020

Además, Miguel Boggiano, de Carta Financiera, y Federico Moll, de Ecolatina, también apuntaron en redes sociales a la frase del ministro Guzmán respecto a que el equilibrio fiscal no será una de las metas de su gestión este año:

Dice Guzman que "No es sostenible una reducción del déficit fiscal en 2020"



Me parece que "los especuladores malévolos del mercado" le van a responder con dólar y riesgo país subiendo.



No se puede ajustar o es la clase política la que no quiere ajustarse? Yo creo esto último. — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) February 12, 2020

Dan señales de recorte en el gasto, ahora van para el otro lado. Nada queda claro. En un contexto de altísima incertidumbre el que tiene que dar señales es el gobierno. Debería demostrar que está en control de la situación o al menos tiene un plan para estarlo. — Federico Moll (@mollfederico) February 12, 2020

HB