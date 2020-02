Las 10 definiciones de Martín Guzmán en el Congreso

Voluntad de pago. "Hay una voluntad firme de pagar la deuda, el problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para eso, Argentina tiene que crecer, y para crecer, Argentina se tiene que sacar el peso de una deuda que asfixia. El enfoque ante la deuda no debe ser amigable ni agresivo, debe ser sostenible".

Responsabilidad de la crisis. "Es un proceso complejo. Están los bonistas, que decidieron apostar a un modelo que fracasó, y el FMI, que realizó el préstamo más grande en su historia, que no se utilizó para aumentar la capacidad productiva del país. que se utilizó para pagar deuda y para la salida de capitales. El FMI es también responsable de la crisis de Argentina . Es importante tener memoria para no cometer los mismos errores en el futuro".

Realidad. "Venimos a poner sobre la mesa lo que es la realidad. En Argentina se han tomado compromisos que después no se pueden cumplir. Lo que estoy planteando no suena tan optimista, pero es realista. Está claro que no es una realidad sencilla".

El programa económico macrista: "No es que el Gobierno anterior no hizo lo que decía el programa. Hizo austeridad fiscal y contracción monetaria, en un contexto de recesión, bajo la idea que eso iba a generar una recuperación de la confianza. No pasó, pasó lo contrario, aumentaron las dudas y se agravaron los problemas. La austeridad fiscal generó caída de la actividad y demanda. Y la contracción monetaria no redujo la inflación, resultó ser un fenómeno más complejo que solo monetario. No hay peor opción que la austeridad fiscal en un contexto de recesión. Esto es consecuencia de que hubo un esquema económica que en cierto momento generó optimismo en los mercados internacionales pero estuvo muy lejos de ser exitoso para darle consistencia a un proceso de desarrollo. Fue un colapso muy fuerte de un modelo económico".