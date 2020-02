En vivo | Martín Guzmán: "El FMI también es responsable de la crisis de Argentina"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expone este miércoles 12 de febrero en la Cámara de Diputados sobre los alcances de la renegociación de la deuda externa, en tanto, la bancada de Juntos por el Cambio bajará al recinto para seguir la presentación pero no formulará preguntas ni emitirá comentarios, disconforme con el formato de la sesión.

A modo de protesta, la bancada opositora resolvió llamarse a silencio durante la sesión informativa especial, decisión que terminó de madurar en la noche del martes al cabo de una reunión a puertas cerradas, luego de que fracasaran las gestiones para que el oficialismo les conceda más tiempo al estipulado para volcar las consultas a Guzmán.

"El país padece una carga de deuda insostenible que de no resolverse profundizaría el descalabro marcoeconómico que el país ha venido desarrollando. La pobreza ha aumentado del 2017 al 2019 del 28,6% al 35,4% y sigue escalando. La desocupación aumentó del 6,5% en 2015 al 10% en 2019 y el 11% en las mujeres", inició Guzmán.

En esa línea siguió: "La deuda pública bruta pasó del 52,6% del PBI en 2015 al 88,8% en 2019. Sin que haya un crecimiento de la capacidad productiva. El país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando. Los países que sufren estas crisis no salen hasta que la deuda no deja de ser una carga que pisa al crecimiento del país y no lo deja crecer".

"Se fuerza al Estado a contraerse y eso implica que al haber menos capacidad del Estado para impulsar la demanda, se produce menos en su conjunto. En una situación de deuda insostenible, hay incertidumbre. Y eso hace que el sector privado también se contraiga", dijo.

"Si no se resuelven las crisis lo suficientemente profunda para que la deuda deja de pisar al país, la situación se tiende a empeorar. Esto es consecuencia de que hubo un esquema económica que en cierto momento generó optimismo en los mercados internacionales pero estuvo muy lejos de ser exitoso para darle consistencia a un proceso de desarrollo. Fue un colapso muy fuerte de un modelo económico".

"Argentina accedió al mercado de crédito internacional en abril de 2016. Vino deuda al país, pero nunca llegó la inversión productiva. El primer paso para resolverlo fue cambiar un modelo que no funcionó e implementar un modelo diferente para poner lo productivo al frente".

"Estamos en un ambiente de ansiedad y estrés constantes por la deuda. No se sabe cuál va a ser la capacidad de compra de un mes a otro, la inflación es errática".

"Para que el crecimiento se pueda sostener en el tiempo. La cantidad de lo que el país produce tiene que crecer, como crece la capacidad para venderle al mundo también debe crecer la demanda interna".

"Desde el 2012 a hoy, en cantidades exportados estamos igual. Tenemos que romper eso".

"Apuntamos a una estructura productiva distinta de la que hoy tiene Argentina, que nos permita satisfacer la inclusión social. El tamaño de la torta para distribuir también tiene que crecer. Debe haber un orden macroecómico, las cuentas tienen que estar en orden. Necesitamos tener una moneda propia que sea confiable, el peso no lo es, es muy volátil".

"La tasa de interés llegó a superar el 80%, es muy difícil producir así. Por eso se persiguió una estrategia de reducción de la tasa de interés. El BCRA bajó de 63 al 48%, el Tesoro bajó en más de 40 puntos porcentuales".

"A partir de abril de 2018, Argentina se quedó sin crédito. Ahí tomó crédito del FMI y no se utilizó para producir".

"La Ley de Solidaridad no es de austeridad fiscal, eso no funciona cuando hay recesión. De todas maneras, generar una expansión de la demanda, sin mirar los ingresos hubiese sido contraproducente".

"Las tasas de interés altas, en vez de bajar la inflación, generaban más inflación a futuro"

"Hay un programa marcoeconómico muy definido. Cada medida que tomamos, tiene por detrás un programa, todo está pensado. Si se entiende por programa macro que yo venga a presentar un power point con un proyecto a 10 años, no lo van a ver de nosotros. Eso no funcionó nunca. Lo tenían que cambiar cada rato. Proyectar a cinco o diez años no sería prudente, tenemos que recuperar la credibilidad".

"Definimos un acuerdo de precios y salarios para combatir a la inflación. Todo el esquema es parte de un programa macro económica integral, incluso Precios Cuidados".

"El impuesto PAIS. No era lo conveniente dejarle al mercado redirigir los muy escasos dólares que tiene Argentina para la producción. Hicimos que los dólares se pongan al servicio de la producción"

"Primero la economía se tiene que tranquilizar. Esto que se está haciendo ahora es política macroeconómica para un país en crisis. Por eso necesitamos contar con cierta flexibilidad para luchar contra las contingencias. Esto está funcionando".

"El tema de la deuda es muy complejo. Necesitamos el apoyo de todos los sectores. La evidencia muestra que desde la década del 70, las restructuraciones de deuda se dilatan mucho en el tiempo. De hecho, Argentina enfrentó hace poco estos problemas".

"Hay una voluntad firme de pagar la deuda, el problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para eso, Argentina tiene que crecer, y para crecer, Argentina se tiene que sacar el peso de una deuda que asfixia".

"El enfoque ante la deuda no debe ser amigable ni agresivo, debe ser sostenible. El hecho de haber hecho un esfuerzo grande de no ir al default el 10 de diciembre".

"Es un proceso complejo. Están los bonistas, que decidieron apostar a un modelo que fracasó, y el FMI, que realizó el préstamo más grande en su historia, que no se utilizó para aumentar la capacidad productiva del país. que se utilizó para pagar deuda y para la salida de capitales. El FMI es también responsable de la crisis de Argentina. Es importante tener memoria para no cometer los mismos errores en el futuro".

"Con el FMI se viene trabajando de una forma muy constructiva. Hay un creciente entendimiento mutuo".

"En 2020 no es realista, ni sostenible que haya reducción del déficit fiscal. Buscamos mantener una secuencia de tener en orden las cuentas, pero no se está planteando una reducción del déficit fiscal primario".

"Si se dejase la inercia, recién en el año 2026, la economía podría alcanzar el equilibrio fiscal, si no se hiciese nada, o sea si no cambiábamos el modelo".

"Un escenario alcanzable y realista implica alcanzar el equilibrio fiscal en el 2023 y converger años después a un superávit fiscal primario entre el 0,6% y 0,8% del PBI. Y un tercer escenario, se podría alcanzar el equilibrio fiscal, con una economía en recuperación, en 2022 se alcanzaría el equilibrio fiscal y en 2026 un 1% de superávit fiscal primario".

"Venimos a poner sobre la mesa lo que es la realidad. En Argentina se han tomado compromisos que después no se pueden cumplir. Lo que estoy planteando no suena tan optimista, pero es realista".

"Está claro que no es una realidad sencilla.

"Concurriremos a escuchar la presentación del Ministro, esperando que en la misma se respondan las preguntas que hemos formalmente presentado y con posterioridad a su exposición, sin entrar en ningún tipo de réplicas ni repreguntas en el recinto", expresaron los legisladores de Juntos por el Cambio en un comunicado.

Según dejaron entrever fuentes de Juntos por el Cambio a las que la agencia NA tuvo acceso, los diputados de ese interbloque podrían incluso incrementar la protesta retirándose del recinto en medio de la sesión si los representantes del oficialismo insisten con la teoría de que el Gobierno de Cambiemos es el principal responsable de los elevados niveles de endeudamiento.

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, definió que luego de la exposición del ministro, prevista para las 17:00 con una duración estimada de una hora, la oposición cuente con un espacio de 40 minutos para dirigir preguntas, de los cuales 20 corresponderían a Juntos por el Cambio por ser la bancada más numerosa dentro de ese grupo, con sus 116 diputados.

Esta metodología no conformó a Juntos por el Cambio, y el lunes hubo una reunión a puertas cerradas entre Massa y los máximos referentes parlamentarios del oficialismo y la oposición para intentar destrabar el asunto, pero no no hubo avances y las negociaciones se empantanaron.

Desde la oposición advertían, además, que el Frente de Todos podía utilizar el escenario como vidriera para montar un "show mediático", con militantes en los balcones, en el que los diputados oficialistas y el ministro carguen las tintas sobre la responsabilidad del macrismo en el incremento del endeudamiento externo.

Pese a la decisión de no emitir palabra alguna durante la sesión, y limitarse a acompañar el discurso de Guzmán, Juntos por el Cambio preparó preguntas por escrito que ya le hizo llegar al ministro, con la intención de que sean respondidas durante su exposición.

Las 24 preguntas fueron elaboradas entre los diputados Luciano Laspina (PRO) y Luis Pastori (UCR), según pudo saber la agencia NA.

Le preguntan, por ejemplo, si cree que "es posible reestructurar exitosamente la deuda pública y lograr una mayoría calificada de aceptacion de bonistas sin explicitar antes un plan económico integral que pueda ser creíble y confiable para los acreedores y para el pueblo argentino".

También si cree conveniente la estrategia que el presidente Alberto Fernández definió como "jugar al póker" con los acreedores "sin mostrar las cartas", en lugar de "establecer primero un acuerdo con el FMI (cuando existen deudas previas) y poner en marcha un programa económico capaz de recrear la confianza".

"¿Cuál es la posición oficial de su gobierno respecto a las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Fernández realizadas desde La Habana, Cuba, acerca de la necesidad de reclamar una quita de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Saber si estas declaraciones complican la relación con los países miembros del FMI, que son los aportantes de fondos a ese organismo internacional", es otra de las preguntas.

Otra consulta que consignaron a Guzmán es si "tiene previsto iniciar tratativas para un nuevo programa con el Fondo y qué características asumiría", y "cómo se prevé afrontar los pagos de intereses y amortizaciones de capital" con ese organismo, en particular los USD 1.600 millones de intereses que vencen a lo largo de 2020.

A su vez, le preguntan si "el Gobierno piensa proponer "reformas estructurales" como soporte a la sustentabilidad a la deuda pública, y si "se está evaluando la emisión de cupones atados al crecimiento del PIB como se ofrecieron en la reestructuración del 2005-2010.

Además, el bloque opositor le pide al ministro que explique si "están en estudio brindar garantías especiales a los bonistas", y si "habrá trato igualitario para todos los acreedores en la oferta".

Otra pregunta es si estarán incluidos en la reestructuración los bonos del 2005 y 2010, y si el canje propuesto "tendrá una fecha cierta de cierre", o si "habrá posibilidad de que los bonistas que no ingresen al principio se vayan sumando posteriormente".

