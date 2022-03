¿Cuánto cuesta el buzo con el que Messi llegó al país?

Tras la derrota y eliminación por la Champions League ante el Real Madrid, Lionel Messi dejó de pensar en el Paris Saint-Germain y se puso en “modo Selección” para enfrentar a Venezuela el próximo viernes.

Es por eso que este martes, Messi llegó al predio de la AFA en Ezeiza en compañía de Ángel Di María y Leandro Paredes. En el lugar fueron recibidos por Chiqui Tapia y ya comenzaron a entrenar a la par de los otros integrantes del equipo convocado por Lionel Scaloni.

Messi, Di María y Paredes llegando al predio de la AFA.

Con el poco tiempo que lleva en el país, Leo se convirtió en tendencia, no solo por lo que significa su presencia para sus fanáticos y todos los seguidores de la “Scaloneta”, sino también por su look, en particular por el llamativo buzo que llevaba.

La prenda en cuestión es de la marca Dsquared2, propiedad de los gemelos canadienses Dean y Dan Caten. Según se especifica en la tienda online, el buzo confeccionado en “tejido polar sin cepillar”, es de cuello redondo, mangas largas, ribetes acanalados, bolsillo estilo canguro y un estampado de arcoíris sonriente con el nombre de la marca.

La marca compartió en Instagram la foto del delantero luciendo su prenda junto a la inscripción "Love @leomessi"

Fabricado en Milán, el buzo del delantero es una prenda de lujo que tiene un valor de 520 dólares, o 480 euros, valor que en nuestro país equivale a una suma total que supera los 102 mil pesos, concretamente, $102.648 pesos argentinos.

AS./fl