Angelici, Caputo, Duran Barba y Sanz, entre los que tenía celulares pagos por la AFI

Funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires contaron durante el gobierno de Mauricio Macri con celulares encriptados provistos por la AFI. Pero en esta lista de 159 beneficiados con comunicaciones "seguras" y nada baratas también figuran dirigentes que no ocupaban cargos, pero que eran cercanos a Macri, como Daniel Angelici, Ernesto Sanz y el asesor presidencial Jaime Durán Barba.

Según informó la actual intervención de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño, la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani “proveía con celulares con tecnología de encriptación a dirigentes de Juntos por el Cambio”. De acuerdo a la información a la que pudo acceder PERFIL, hubo dos adquisiciones de flotas de teléfonos. La primera fue en junio de 2016, la AFI adquirió 100 equipos Nexus 6P modelo H1512 marca Huawei. El costo de la orden de compra directa fue de 47.769 dólares, que se abonaron a la empresa norteamericana “Edmar Technologies, INC”.

La Dirección Operacional de Inteligencia sobre Ciberseguridad de la AFI modificó con un software especial cada teléfono y "pagó el abono" mensual. La segunda compra de celulares se encargó el 5 de junio de 2018: implicó un desembolso de 9.606 dólares -también abonados a “Edmar Technologies, INC”- por otros 20 teléfonos Nexus 6P modelo H1511 o H15112 marca Huawei.

Según los datos recabados, se asignaron un total de 159 chips. Estos celulares fueron usados por el presidente, Mauricio Macri y distintos funcionarios como su jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Pero también, según la información a la que accedió la actual gestión, también contaron con estos móviles la ex gobernadora, María Eugenia Vidal (y varios de sus ministros), el dirigente del radicalismo Ernesto Sanz (dejó el senado en 2015), el ex presidente de Boca, Daniel Angelici y hasta el asesor del ex presidente, Jaime Durán barba.

“Luego del cambio de gestión, se habían dado de baja 122 líneas y quedaban en funcionamiento 37, que fueron canceladas por la Intervención de la AFI una vez que se detectó que seguían en funcionamiento y que nunca habían sido devueltos”, explicaron desde el organismo que en la actualidad funciona bajo intervención.

En el actual gobierno, ni el presidente Alberto Fernández, ni sus funcionarios usan líneas encriptadas.

La lista con los nombres más relevantes:



Alberto Abad Andrés Ibarra Daniel Angelici Rubén Areso Gustavo Arribas Sergio Bergman Eugenio Burzaco Carolina Stanley Pablo Clusellas Julio Conte Grand José Conte Grand Leandro Cuccioli Diego Davila Carola Delía Guillermo Dietrich Jaime Durán Barba Emilio Monzó Federico Salvai Fernando De Andreis Rogelio Frigerio Patricio Furlong Germán Garavano Gerardo Milman Gustavo Lopetegui Gustavo Ferrari Horacio Rodríguez Larreta Horacio García Andrés Ibarra Jorge Greco Jorge Faurie Jorge Macri Laura Alonso Agustín Laurnagaray Luis Caputo Mauricio Macri Silvia Majdalani Marcelo Dalessandro Mariano Federici Guillermo Martínez Nicolás Caputo Nicolás Dujovne Santiago Nieto Martín Ocampo Alberto Oliva Patricia Bullrich Marcos Peña Alejandro Pérez Chada Mauro Pildain Pablo Pinamonti Mario Quintana Cristian Ritondo Eduardo Saavedra Ernesto Sanz Federico Sturzenegger José Torello Jorge Triaca Vicente Ventura Alejandro Verguer María Eugenia Vidal Felipe Viramonte Natalia Zang

