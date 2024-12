Default navideño: el Grupo Los Grobo no cubriría pagarés bursátiles hasta marzo 2025

Coloso del mundo cerealero, el Grupo Los Grobo se convirtió en noticia a última hora de este viernes por el anuncio a la Comisión Nacional de Valores de que junto a su controlada Agrofina defaultearán pagarés bursátiles hasta marzo, por una cifra que no fue confirmada, pero rondaría los 10 millones de dólares.

La especie sorprendió, al punto que muchos llegaron a considerarla posible fake e incluso vinculada al inminente 'Día de los Inocentes' de este sábado, sobre todo porque el vencimiento que no se cubrió este jueves fue de apenas 100 mil dólares, una suma menor en el universo de negocios agrarios. Lo cierto es que la carta difundida que la empresa habría enviado a las autoridades bursátiles, señala que no se cumplirá con esas obligaciones "ante la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro sumado a la imposibilidad de cobro de ciertos créditos en favor de la sociedad y las dificultades financieras de una compañía relacionada". Se trata como decíamos de Agrofina, con oficinas centrales en Carlos Casares y dedicada a la venta de insumos agrícolas, además de la producción, acopio y comercialización de granos.

Como detalle societario, vale resaltar que Los Grobo Agropecuaria es controlada mayoritariamente (90%) por el fondo Victoria Capital Partners (VCP), mientras que el conocido empresario Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde mantienen el 10% restante. El CEO de la firma es Enrique Flaiban.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque se lo vincula de inmediato al Grupo, Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde mantienen solo el 10% de Los Grobo.

La carta difundido en redes, firmada por Julieta Gioia como responsable de Relaciones con el Mercado de Los Grobo Agropecuaria, indica: "Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Los Grobo Agropecuaria SA, a fin de informar que ante la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro sumado a la imposibilidad de cobro de ciertos créditos en favor de la sociedad y las dificultades financieras de una compañía relacionada, la Sociedad no pudo realizar el pago de un pagaré bursátil por US$ 100.000 (dólares estadounidenses cien mil) cuyo vencimiento operó el día 26 del corriente".

"Como consecuencia de esto, tampoco podrá afrontar los vencimientos de los pagarés bursátiles con vencimiento hasta el 31 de marzo del 2025″. En tanto, Agrofina en otra misiva firmada por Gioia indicó a la CNV que no podrá pagar un pagaré bursátil emitido por la suma de 400.000.000 pesos".

Según la estimación que hizo del default el Diario La Nación, las obligaciones que no se pagarán hasta el 31 de marzo de 2025 rondarían los US$10 millones, y se espera que durante enero la empresa aboque a buscar una solución a la grave cuestión planteada con los acreedores.

"El mercado financiero está complicado, cambió todo y no hay renovación de vencimientos", señaló un especialista, señalando que en este momento "se está apuntando a preservar" la operatoria del Grupo, uno de los nombres más reconocidos del agro nacional.

HB